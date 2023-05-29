https://sputniknews.com.tr/20230529/yargitaydan-emsal-karar-neyin-teminati-oldugu-aciklanmamissa-teminat-senedi-sayilmaz-1071721551.html

Yargıtay'dan emsal karar: Neyin teminatı olduğu açıklanmamışsa 'teminat senedi' sayılmaz

Yargıtay'dan emsal karar: Neyin teminatı olduğu açıklanmamışsa 'teminat senedi' sayılmaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ticari hayatın tartışılan konularından olan teminat senedine dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; senette... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T11:00+0300

2023-05-29T11:00+0300

2023-05-29T11:00+0300

türkiye

türkiye

yargıtay

senet

emsal karar

teminat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068753146_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3e92ecdae1277611dd4e0dd4edabe4d4.jpg

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ticari hayatın tartışılan konularından olan teminat senedine dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; senette yazılı “teminattır” kelimesinin, neyin teminatı olduğuna ilişkin bir açıklama belirtilmedikçe, tek başına senedin teminat senedi olduğu anlamına gelmeyeceğine hükmetti.Senet borçlusu vatandaş, mahkemenin kapısını çalarak, hakkında başlatılan icra takibine dayanak gösterilen senedin teminat senedi olduğunu bildirdi. Takip dayanağı senedin taraflar arasında geçerli olan bayilik sözleşmesinin “Teminat” başlıklı 12. maddesi uyarınca düzenlendiğini ve alacaklıya teslim edildiğini, anılan madde metnindeki bedel, keşideci ve lehtardan da bu durumun anlaşıldığını, ayrıca senedin arka yüzüne “teminattır” şerhinin yer aldığını öne sürdü. Senedin teminat için boş olarak verildiğini, tanzim ve vade tarihlerinin sonradan doldurulduğunu, senette tahrifat yapıldığını ve bedelinin semeresiz kaldığını ileri sürerek itirazın kabulü ile takibin iptaline ve alacaklının asıl alacağın yüzde 40’dan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatı ödemeye mahkûm edilmesine karar verilmesini talep etti. Davalı ise borçlunun takip konusu senedi düzenleyerek alacaklıya verdiğini kabul ettiğini, senedi geçersiz kılmaya yönelik tüm iddiaların senetle ispatlanması gerektiğini, borçlu tarafın iddiasını ispatlar nitelikte herhangi bir yazılı delil sunmadığını iddia etti.9. İcra Mahkemesi; takibin iptaline hükmetti. Kararı davalı avukatı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme, ilk kararında direndi. Davaylı temyiz müracaatında bulununca devreye bu kez Hukuk Genel Kurulu girdi. Takip dayanağı senedin arka yüzünde “teminat senedidir.kullanılamaz” ibaresinin bulunduğu anlaşıldığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220605/1-gunluk-kiralik-arac-icin-senet-imzaladi-6-yil-sonra-140-bin-lira-borcla-icraya-verildi-1056999463.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yargıtay, senet, emsal karar, teminat