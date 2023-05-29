https://sputniknews.com.tr/20230529/uysal-inandigimiz-degerlere-karsi-sorumlulugumuzu-yerine--getirmis-olmanin-huzuru-icindeyim-1071751426.html

Uysal: İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim

Uysal: İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim

Yaptığı seçim değerlendirmesinde "İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim" ifadesini kullanan Demokrat Parti Genel... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T18:36+0300

2023-05-29T18:36+0300

2023-05-29T18:36+0300

gültekin uysal

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonuçları ile 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin, "Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde verdiğimiz mücadele, inandığımız değerlere ve hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için verilmiş mücadeledir" ifadesini kullandı.Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonucunun, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.Çok partili siyasi hayata geçildiğinden bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde kamunun imkan ve araçlarının bir siyasi parti lehine hareket ettiğini ve bir tek parti iktidarının varlığını kanıtlayan seçim döneminin geride bırakıldığını belirten Uysal, "Bir tarafta iktidar ve iktidarın tüm imkanları, dahası iktidarın yedeğine aldığı birçok kirli güç unsuru, diğer tarafta ise yıllardır süren hukuksuzluk, haksızlık ve yolsuzluklara karşı kısıtlı imkanlar ve seçmenin samimi desteğinin rekabetine tanık olduk. Aslında iktidarın sahip olduğu imkanları düşündüğümüzde siyasette haksız rekabetin en kesif örneğiyle karşılaştık" değerlendirmesinde bulundu."Türk siyasi tarihinin en adaletsiz seçimini geride bıraktık" ifadesini kullanan Uysal, açıklamasında şunları kaydetti:

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gültekin uysal, kemal kılıçdaroğlu, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi