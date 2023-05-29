https://sputniknews.com.tr/20230529/turkiye-ukraynayla-ilgili-cabalarini-iki-katina-cikarabilir-1071752929.html
‘Türkiye, Ukrayna’yla ilgili çabalarını iki katına çıkarabilir’
‘Türkiye, Ukrayna’yla ilgili çabalarını iki katına çıkarabilir’
Azerbaycanlı uzman Velizade, Recep Tayyip Erdoğan’ın 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısının ardından Türkiye’nin, Ukrayna için çözüm bulma... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T19:16+0300
2023-05-29T19:16+0300
2023-05-29T19:16+0300
türkiye
ukrayna
recep tayyip erdoğan
rusya
2023 türkiye seçimleri
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Hazar Mekansal Analiz Merkezi Başkanı, Türkiye uzmanı Dr. İlgar Velizade, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Türkiye’nin Ukrayna yönündeki duruşu değişmiyor. Hatta Ankara, özellikle de Çin gibi diğer potansiyel aracıların çabalarını etkinleştirmesi bağlamında, barış arayışlarını iki katına çıkarabilir” yorumunda bulundu.‘ABD politikası değişmez’Velizade, Erdoğan’ın seçimlerden sonra ABD politikasının nasıl değişeceği yönündeki soruya, “Erdoğan’ın ABD ile ilişki vektörünü değiştireceğini düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek yıl ABD’de seçim yılı olacak ve Türkiye lideri gelecek yıl ABD’de iktidarın değişeceği ve Cumhuriyetçilerin olası zaferi umuduyla Washington’la istikrarlı diyalogu tercih edecek” dedi.Uzman, “Mevcut Demokrat iktidar, selefleri gibi, bazı durumlarda Ankara’ya karşı önyargılı tavır alıyor ve iç siyasi tercihlerini saklamıyor. Türk yönetimi bu yaklaşımı iç işlerine müdahale girişimi olarak görüyor ve ABD’de idarenin değişmesiyle durumun değişeceğini umuyor” diye ekledi.
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türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, rusya
türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, rusya
‘Türkiye, Ukrayna’yla ilgili çabalarını iki katına çıkarabilir’
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Azerbaycanlı uzman Velizade, Recep Tayyip Erdoğan’ın 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısının ardından Türkiye’nin, Ukrayna için çözüm bulma çabalarını iki katına çıkarabileceğini belirtti.
Hazar Mekansal Analiz Merkezi Başkanı, Türkiye uzmanı Dr. İlgar Velizade, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Türkiye’nin Ukrayna yönündeki duruşu değişmiyor. Hatta Ankara, özellikle de Çin gibi diğer potansiyel aracıların çabalarını etkinleştirmesi bağlamında, barış arayışlarını iki katına çıkarabilir” yorumunda bulundu.
‘ABD politikası değişmez’
Velizade, Erdoğan’ın seçimlerden sonra ABD politikasının nasıl değişeceği yönündeki soruya, “Erdoğan’ın ABD ile ilişki vektörünü değiştireceğini düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek yıl ABD’de seçim yılı olacak ve Türkiye lideri gelecek yıl ABD’de iktidarın değişeceği ve Cumhuriyetçilerin olası zaferi umuduyla Washington’la istikrarlı diyalogu tercih edecek” dedi.
Uzman, “Mevcut Demokrat iktidar, selefleri gibi, bazı durumlarda Ankara’ya karşı önyargılı tavır alıyor ve iç siyasi tercihlerini saklamıyor. Türk yönetimi bu yaklaşımı iç işlerine müdahale girişimi olarak görüyor ve ABD’de idarenin değişmesiyle durumun değişeceğini umuyor” diye ekledi.