https://sputniknews.com.tr/20230529/turkiye-ukraynayla-ilgili-cabalarini-iki-katina-cikarabilir-1071752929.html

‘Türkiye, Ukrayna’yla ilgili çabalarını iki katına çıkarabilir’

‘Türkiye, Ukrayna’yla ilgili çabalarını iki katına çıkarabilir’

Azerbaycanlı uzman Velizade, Recep Tayyip Erdoğan’ın 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısının ardından Türkiye’nin, Ukrayna için çözüm bulma... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:16+0300

2023-05-29T19:16+0300

2023-05-29T19:16+0300

türkiye

ukrayna

recep tayyip erdoğan

rusya

2023 türkiye seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071733174_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_04aa5fb65155390374231942454b31fa.jpg

Hazar Mekansal Analiz Merkezi Başkanı, Türkiye uzmanı Dr. İlgar Velizade, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Türkiye’nin Ukrayna yönündeki duruşu değişmiyor. Hatta Ankara, özellikle de Çin gibi diğer potansiyel aracıların çabalarını etkinleştirmesi bağlamında, barış arayışlarını iki katına çıkarabilir” yorumunda bulundu.‘ABD politikası değişmez’Velizade, Erdoğan’ın seçimlerden sonra ABD politikasının nasıl değişeceği yönündeki soruya, “Erdoğan’ın ABD ile ilişki vektörünü değiştireceğini düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek yıl ABD’de seçim yılı olacak ve Türkiye lideri gelecek yıl ABD’de iktidarın değişeceği ve Cumhuriyetçilerin olası zaferi umuduyla Washington’la istikrarlı diyalogu tercih edecek” dedi.Uzman, “Mevcut Demokrat iktidar, selefleri gibi, bazı durumlarda Ankara’ya karşı önyargılı tavır alıyor ve iç siyasi tercihlerini saklamıyor. Türk yönetimi bu yaklaşımı iç işlerine müdahale girişimi olarak görüyor ve ABD’de idarenin değişmesiyle durumun değişeceğini umuyor” diye ekledi.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ukrayna, recep tayyip erdoğan, rusya