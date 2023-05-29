https://sputniknews.com.tr/20230529/super-ligde-36-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1071726599.html

﻿Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

﻿Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

hakem

spor toto süper lig

maç

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Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan

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