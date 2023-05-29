https://sputniknews.com.tr/20230529/super-ligde-36-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1071726599.html
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T12:37+0300
2023-05-29T12:37+0300
2023-05-29T12:37+0300
spor
hakem
spor toto süper lig
maç
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Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan
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hakem, spor toto süper lig, maç
hakem, spor toto süper lig, maç
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının tamamı yarın saat 20.00'de oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre Galatasaray'ın, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşmada ise Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'de 36. haftanın programı ve hakemler şöyle:
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Volkan Bayarslan
20.00 Giresunspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.00 İstanbulspor - Adana Demispor: Ümit Öztürk
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Konyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 Fatih Karagümrük - Kayseriyor: Murat Erdoğan