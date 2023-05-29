https://sputniknews.com.tr/20230529/sakaryada-ak-partili-secmenleri-tasiyan-otobus-tira-carpti-22-kisi-yaralandi-1071715080.html

Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı

Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T06:47+0300

2023-05-29T06:47+0300

2023-05-29T06:47+0300

türkiye

türkiye

sakarya

istanbul

ordu

ak parti

seçmen

trafik kazası

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AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

türkiye

sakarya

istanbul

ordu

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türkiye, sakarya, istanbul, ordu, ak parti, seçmen, trafik kazası