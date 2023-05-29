https://sputniknews.com.tr/20230529/sakaryada-ak-partili-secmenleri-tasiyan-otobus-tira-carpti-22-kisi-yaralandi-1071715080.html
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T06:47+0300
2023-05-29T06:47+0300
2023-05-29T06:47+0300
türkiye
türkiye
sakarya
istanbul
ordu
ak parti
seçmen
trafik kazası
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AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.
türkiye
sakarya
istanbul
ordu
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sakarya, istanbul, ordu, ak parti, seçmen, trafik kazası
türkiye, sakarya, istanbul, ordu, ak parti, seçmen, trafik kazası
Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, İstanbul'dan Ordu'ya AK Parti seçmenlerini götüren otobüsün, dönüş yolunda tıra çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.
AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde, Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.