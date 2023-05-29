https://sputniknews.com.tr/20230529/saganak-yagis-kara-yolunu-ikiye-boldu-1071749907.html
Sağanak yağış kara yolunu ikiye böldü
Sağanak yağış kara yolunu ikiye böldü
Bilecik ve ilçelerinde dün aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolu ikiye böldü. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T17:52+0300
2023-05-29T17:52+0300
2023-05-29T17:52+0300
yaşam
sel
sağanak
sağanak yağış
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Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt-İnhisar kara yolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı. Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı.Öte yandan Bozüyük'ün Yeşilkent Mahallesinde dün yaşanan selde bir ahıra sel baskını olurken, bugün bölgeye AFAD ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri hasar tespiti için yönlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/muglada-saganak-sonrasi-hortum-olustu-1071745887.html
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sel, sağanak, sağanak yağış
sel, sağanak, sağanak yağış
Sağanak yağış kara yolunu ikiye böldü
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Bilecik ve ilçelerinde dün aniden bastıran sağanak yağış Söğüt-İnhisar kara yolu ikiye böldü.
Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt-İnhisar kara yolu, Koyunlu Köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı.
Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu Köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı.
Öte yandan Bozüyük'ün Yeşilkent Mahallesinde dün yaşanan selde bir ahıra sel baskını olurken, bugün bölgeye AFAD ve Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipleri hasar tespiti için yönlendirildi.