https://sputniknews.com.tr/20230529/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukrayna-hava-uslerini-hassas-silahla-vurdu-1071806009.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna hava üslerini hassas silahla vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna hava üslerini hassas silahla vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna hava üslerine füze saldırısı düzenlediğini belirtti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T20:15+0300
2023-05-29T20:15+0300
2023-05-30T20:16+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.Uzun menzilli hassas füzelerin kullanıldığı belirtilen hava saldırısında, Ukrayna ordusuna ait komuta merkezleri, radarlar, hava araçları, silah ve mühimmat depolarının vurulduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun son 24 saatte en büyük kayıplarını Donetsk cephesinde verdiği aktarılırken, yaklaşık 145 Ukraynalı askerin yanı sıra, iki zırhlı savaş aracının, iki kamyonetin ve D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde yaklaşık 65, Krasnıy Liman cephesinde yaklaşık 50, Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde yaklaşık 140, Herson cephesinde yaklaşık 20 asker kaybettiği bildirildi.Rus hava savunmasının son 24 saatte 3 adet Storm Shadow seyir füzesini, 13 adet HIMARS roketini ve 14 insansız hava aracını vurduğu ifade edildi.
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna hava üslerini hassas silahla vurdu
20:15 29.05.2023 (güncellendi: 20:16 30.05.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna hava üslerine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.
Uzun menzilli hassas füzelerin kullanıldığı belirtilen hava saldırısında, Ukrayna ordusuna ait komuta merkezleri, radarlar, hava araçları, silah ve mühimmat depolarının vurulduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun son 24 saatte en büyük kayıplarını Donetsk cephesinde verdiği aktarılırken, yaklaşık 145 Ukraynalı askerin yanı sıra, iki zırhlı savaş aracının, iki kamyonetin ve D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde yaklaşık 65, Krasnıy Liman cephesinde yaklaşık 50, Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde yaklaşık 140, Herson cephesinde yaklaşık 20 asker kaybettiği bildirildi.
Rus hava savunmasının son 24 saatte 3 adet Storm Shadow seyir füzesini, 13 adet HIMARS roketini ve 14 insansız hava aracını vurduğu ifade edildi.