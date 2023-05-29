https://sputniknews.com.tr/20230529/rus-senator-erdogan-yonetimindeki-turkiye-kendi-cikarlarina-bagli-bir-dis-politika-surdurecek-1071709569.html
Rus senatör: Erdoğan yönetimindeki Türkiye, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdürecek
Rus senatör: Erdoğan yönetimindeki Türkiye, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdürecek
Rus Senatör Puşkov, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdüreceğine işaret etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T00:04+0300
2023-05-29T00:04+0300
2023-05-29T00:04+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
türkiye
aleksey puşkov
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101430/01/1014300171_0:113:1868:1164_1920x0_80_0_0_b6fe4800c5c3f2ec21b1d524079b798d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdüreceğini yazdı.Erdoğan’ın kazandığına dikkat çeken Puşkov, “Bu, Türkiye'nin dış politikasının, onu belirlemeye çalışan dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı olarak devam etmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Türkiye'de en son 2019'da Erdoğan'ın katılımıyla bir uluslararası forumda bulunduğunu ve o zaman ‘Türk toplumunun bağımsızlık arzusunu ve Batı'dan gelen sürekli baskıdan kaynaklanan bir rahatsızlık hissettiğini’ kaydeden politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101430/01/1014300171_83:0:1786:1277_1920x0_80_0_0_402babf47b6697511a9edbed6b5ef732.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, türkiye, aleksey puşkov, recep tayyip erdoğan
rusya, türkiye, aleksey puşkov, recep tayyip erdoğan
Rus senatör: Erdoğan yönetimindeki Türkiye, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdürecek
Abone ol
Rus Senatör Puşkov, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdüreceğine işaret etti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdüreceğini yazdı.
Erdoğan’ın kazandığına dikkat çeken Puşkov, “Bu, Türkiye'nin dış politikasının, onu belirlemeye çalışan dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı olarak devam etmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de en son 2019'da Erdoğan'ın katılımıyla bir uluslararası forumda bulunduğunu ve o zaman ‘Türk toplumunun bağımsızlık arzusunu ve Batı'dan gelen sürekli baskıdan kaynaklanan bir rahatsızlık hissettiğini’ kaydeden politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onun (Erdoğan'ın) Türk toplumunun büyük bir kısmından aldığı destek, ABD hakimiyetine geri dönme konusundaki isteksizliğini gösteriyor. Bu yirminci yüzyıla dönüş olurdu. Öysa Türkiye kendisini yeni, 21. yüzyılda, çok kutupluluk ve güç alanlarının değiştiği bir yüzyılda görüyor. Ülke geleceğe bakıyor.”