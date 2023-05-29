https://sputniknews.com.tr/20230529/rus-senator-erdogan-yonetimindeki-turkiye-kendi-cikarlarina-bagli-bir-dis-politika-surdurecek-1071709569.html

Rus senatör: Erdoğan yönetimindeki Türkiye, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdürecek

Rus senatör: Erdoğan yönetimindeki Türkiye, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdürecek

Rus Senatör Puşkov, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdüreceğine işaret etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T00:04+0300

2023-05-29T00:04+0300

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2023 türkiye seçimleri

rusya

türkiye

aleksey puşkov

recep tayyip erdoğan

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı bir dış politika sürdüreceğini yazdı.Erdoğan’ın kazandığına dikkat çeken Puşkov, “Bu, Türkiye'nin dış politikasının, onu belirlemeye çalışan dış güçlerin çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına bağlı olarak devam etmesi anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Türkiye'de en son 2019'da Erdoğan'ın katılımıyla bir uluslararası forumda bulunduğunu ve o zaman ‘Türk toplumunun bağımsızlık arzusunu ve Batı'dan gelen sürekli baskıdan kaynaklanan bir rahatsızlık hissettiğini’ kaydeden politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, türkiye, aleksey puşkov, recep tayyip erdoğan