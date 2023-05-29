https://sputniknews.com.tr/20230529/putin-sikiyonetim-olan-bolgelerde-secim-yapilmasina-imkan-taniyan-yasayi-imzaladi-1071754846.html

Putin, sıkıyönetim olan bölgelerde seçim yapılmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı

Putin, sıkıyönetim olan bölgelerde seçim yapılmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı

Rusya lideri Putin, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde seçim yapılmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T20:12+0300

2023-05-29T20:12+0300

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vladimir putin

dünya

kararname

sıkıyönetim

imza

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde seçim yapılmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı. İlgili belge Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet portalında yayınlandı.Sıkıyönetimin ilan edilmiş olduğu bölgelerde alınabilecek önlemlere de yer verilen belgede, özellikle de kolluk kuvvetlerine ‘sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde Rusya Devlet Başkanı’nın kararnameleriyle getirilen yasak ve kısıtlamaların ihlali durumunda’ vatandaşları gözaltına alma yetkisi verildi.Vatandaşların bu tür bölgelerden sıkıyönetim olmayan yerlere zorunlu olarak taşınmasına da imkan tanıyan yasadan otomobillerin ‘federal yasa ile belirlenen gerekçelerle’ alıkonulabileceği kuralı ise çıkartıldı.Sıkıyönetim ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC), ayrıca Zaporojye ve Herson bölgelerinde seçim yapılmasına ilişkin revizyonlar Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya 3 Mayıs’ta sunulmuştu.Devlet Duması 18 Mayıs’ta sıkıyönetim süresince seçim yapılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etmişti.

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vladimir putin, kararname, sıkıyönetim, imza, rusya