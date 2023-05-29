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Putin, Kırgızistan’la ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasıyla ilgili yasayı imzaladı
Putin, Kırgızistan’la ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasıyla ilgili yasayı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kırgızistan arasında ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T19:16+0300
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savunma
rusya
vladimir putin
kırgızistan
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Rusya ve Kırgızistan arasında ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşma, “bölgede hava savunmasını geliştirme amacıyla” Ağustos 2022’de imzalandı. Ortak hava savunma sistemi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası haline gelecek.Anlaşmaya göre Kırgızistan, Rusya'ya 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.Rusya-Kırgızistan Ortak Hava Savunma Sistemi Anlaşması, 23 Mayıs’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 24 Mayıs’ta da üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.BDT ülkelerinin birleşik hava savunma sistemini oluşturma anlaşması 1995’te imzalanmıştı. Halihazırda anlaşmada Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan yer alıyor.Anlaşmaya göre Kırgızistan, Rusya'ya 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırgızistan ve Tacikistan’daki üslerinin savaşa hazır olma durumunu artıracaklarını açıklamıştı.
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rusya, vladimir putin, kırgızistan
rusya, vladimir putin, kırgızistan

Putin, Kırgızistan’la ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasıyla ilgili yasayı imzaladı

19:16 29.05.2023 (güncellendi: 20:17 30.05.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kırgızistan arasında ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı.
Rusya ve Kırgızistan arasında ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşma, “bölgede hava savunmasını geliştirme amacıyla” Ağustos 2022’de imzalandı. Ortak hava savunma sistemi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası haline gelecek.
Anlaşmaya göre Kırgızistan, Rusya'ya 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.
Rusya-Kırgızistan Ortak Hava Savunma Sistemi Anlaşması, 23 Mayıs’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 24 Mayıs’ta da üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.
BDT ülkelerinin birleşik hava savunma sistemini oluşturma anlaşması 1995’te imzalanmıştı. Halihazırda anlaşmada Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan yer alıyor.
Anlaşmaya göre Kırgızistan, Rusya'ya 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırgızistan ve Tacikistan’daki üslerinin savaşa hazır olma durumunu artıracaklarını açıklamıştı.
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