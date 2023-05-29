https://sputniknews.com.tr/20230529/putin-kirgizistanla-ortak-hava-savunma-sisteminin-olusturulmasiyla-ilgili-yasayi-imzaladi-1071806583.html

Putin, Kırgızistan’la ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasıyla ilgili yasayı imzaladı

Putin, Kırgızistan’la ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasıyla ilgili yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kırgızistan arasında ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:16+0300

2023-05-29T19:16+0300

2023-05-30T20:17+0300

savunma

rusya

vladimir putin

kırgızistan

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Rusya ve Kırgızistan arasında ortak hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşma, “bölgede hava savunmasını geliştirme amacıyla” Ağustos 2022’de imzalandı. Ortak hava savunma sistemi, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin birleşik hava savunma sisteminin bir parçası haline gelecek.Anlaşmaya göre Kırgızistan, Rusya'ya 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.Rusya-Kırgızistan Ortak Hava Savunma Sistemi Anlaşması, 23 Mayıs’ta Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 24 Mayıs’ta da üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.BDT ülkelerinin birleşik hava savunma sistemini oluşturma anlaşması 1995’te imzalanmıştı. Halihazırda anlaşmada Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan yer alıyor.Anlaşmaya göre Kırgızistan, Rusya'ya 5 hektarlık arsayı bedelsiz olarak verecek.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırgızistan ve Tacikistan’daki üslerinin savaşa hazır olma durumunu artıracaklarını açıklamıştı.

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