Mehmet Uçum: 'Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilecek' paylaşımları hatalıdır

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimi kazanması halinde 13. Cumhurbaşkanı olacağı söyleniyor. Oysa bu doğru bir ifade değildir. Eski sistemde 12 farklı isim Cumhurbaşkanı seçildi. 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistemde bir Cumhurbaşkanı seçtik. O da 12. Cumhurbaşkanımız Erdoğan oldu. Şimdi 28 Mayıs da ikincisini seçiyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca toplamda 21 Cumhurbaşkanı seçimi yapılmıştır. Atatürk ve İnönü 4'er kez Bayar 3'kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise biri eski sistem biri de yeni sistemde 2 kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. 8 cumhurbaşkanı ise 1'er kez seçilmiştir. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimi 22. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu olmuştur. Bugün (28 Mayıs günü) ise 22. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yapılıyor."