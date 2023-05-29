https://sputniknews.com.tr/20230529/mecliste-grup-olusturmanin-yollarini-ariyorlar-yeni-parti-mi-geliyor-1071737531.html

Meclis'te grup oluşturmanın yollarını arıyorlar: Yeni parti mi geliyor?

Meclis'te grup oluşturmanın yollarını arıyorlar: Yeni parti mi geliyor?

CHP listelerinden Meclis’e giren 4 parti grup oluşturma yollarını arıyor. Öneriler arasında 5. yeni parti kurulması da yer alıyor. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T14:40+0300

2023-05-29T14:40+0300

2023-05-29T15:16+0300

2023 türkiye seçimleri

meclis

parti

seçim

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladıktan üç gün sonra Meclis Genel Kurulu yemin için toplanacak. Gazete Duvar'ın haberine göre, bu arada CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den toplam 38 milletvekilinin CHP’den ayrılarak partilerine geçmesi bekleniyor. Ancak bu partilerin hiçbiri grup kurmak için gerekli 20 milletvekilline sahip değil. 4 partiden yol arayışıGrubu olan siyasi partiler Meclis Başkanlık Divanı’nda temsil edilip, kürsüde grup adına söz hakkı kullanabiliyor, ihtisas komisyonlarına üye verebiliyor. Bu nedenle AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP ve İYİ Parti’den oluşan 5 siyasi parti grubu dışında Meclis’te temsil edilen diğer partilerin etkinliğini artırmak için grup oluşturmanın yollarını bulması gerekiyor. CHP listelerinden Meclis’e milletvekili gönderen Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bu konuyu gündeme almış durumda. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, “Millet İttifakı içinde 4 partinin de bence grup oluşturma yollarını araştırması lazım, bu konuda da bazı görüşmelerim oldu. Bunun zemini var. Bunun olması Meclis çalışmalarında aktiviteyi artırır. Hangi modelle, nasıl olur? 28 Mayıs sonrası liderler, ortak bir grup kurma konusunda mesafe alacağımızı düşünüyorum” dedi. Önümüzdeki günlerde bu konuda temasların gerçekleşmesi bekleniyor. Meclis İçtüzüğü’ne göre grup oluşturmak için aynı partiden 20 milletvekili olması gerekiyor. Ancak DEVA Partisi’nin 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin 10’ar, Demokrat Parti’nin de 3 milletvekili bulunuyor. Yeni kurulan partiye geçeceklerTek başlarına grup kurma imkanı olmayan partilerin CHP’den ayrıldıktan sonra 4 partiden birinin çatısı altında yer alması mümkün. Ancak milletvekillerinin hangi parti adı altında bir araya geleceği tartışma konusu. Bu konuda uzlaşma imkanı zayıf olduğu için yeni bir öneri tartışmaya açılacak. Bu öneri Meclis grubu için yeni bir çatı parti kurulması. Öneriye göre CHP listelerinden seçilen 4 partinin 38 milletvekili yeni kurulan bu partiye geçecek. Meclis’te ortak grup için kurulacak bu partinin yanı sıra milletvekillerinin asıl partileri eş zamanlı olarak kendi çalışmalarını yürütmeye devam edecek. Eğer bu öneri hayata geçerse Meclis’teki grup sayısı da 6'ya çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20230529/ikinci-tur-secim-sonuclarini-hangi-anket-sirketleri-bildi-1071730029.html

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