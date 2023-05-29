https://sputniknews.com.tr/20230529/malatyada-agir-hasarli-kerpic-evin-bir-kismi-coktu-1071717574.html
Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü
Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kerpiç evin bir kısmı kendiliğinden çöktü. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T09:34+0300
2023-05-29T09:34+0300
2023-05-29T09:34+0300
türkiye
malatya
türkiye
deprem
hasar
ev
çökme
bina çökmesi
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan ağır hasarlı tek katlı kerpiç evin bir kısmı yıkıldı.Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.Evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, türkiye, deprem, hasar, ev, çökme, bina çökmesi
malatya, türkiye, deprem, hasar, ev, çökme, bina çökmesi
Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü
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Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kerpiç evin bir kısmı kendiliğinden çöktü.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan ağır hasarlı tek katlı kerpiç evin bir kısmı yıkıldı.
Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.
Evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.