https://sputniknews.com.tr/20230529/malatyada-agir-hasarli-kerpic-evin-bir-kismi-coktu-1071717574.html

Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü

Malatya'da ağır hasarlı kerpiç evin bir kısmı çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kerpiç evin bir kısmı kendiliğinden çöktü. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T09:34+0300

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türkiye

malatya

türkiye

deprem

hasar

ev

çökme

bina çökmesi

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan ağır hasarlı tek katlı kerpiç evin bir kısmı yıkıldı.Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaptıkları taramada enkazda kimsenin bulunmadığını belirledi.Evin etrafına güvenlik şeridi çekildi.

türkiye

malatya

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2023

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malatya, türkiye, deprem, hasar, ev, çökme, bina çökmesi