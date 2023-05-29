https://sputniknews.com.tr/20230529/lavrov-rus-ordusu-batinin-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-planlarina-yanit-verme-imkanina-sahip-1071752972.html

Lavrov: Rus ordusu, Batı'nın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi planlarına yanıt verme imkanına sahip

Lavrov: Rus ordusu, Batı'nın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi planlarına yanıt verme imkanına sahip

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ordusunun Batılı ülkelerin Ukraynalı pilotlara F-16 uçaklarını kullanma eğitimi verme niyetlerine karşılık verme... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:13+0300

2023-05-29T19:13+0300

2023-05-29T19:13+0300

dünya

sergey lavrov

nato

f-16

rusya

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Kenya’nın başkenti Nairobi’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Batılı ülkelerin Ukraynalı pilotlara F-16 uçaklarını kullanma eğitimi verme planları sorulan Lavrov, “Bizim yanıtımıza gelince, silahlı kuvvetlerimizin buna karşılık verecek kabiliyette olduğundan hiç şüphem yok” açıklamasında bulundu.Danimarka ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin ABD'yi memnun etmek için bu konuda ön saflarda yer almaya çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Burada her şeyden önce hegemonu memnun etme arzusu var. Bu ülkeler Avrupa meselelerinde Washington'un çizgisini aktif olarak yürütüyor” diye konuştu.‘Rusya, uygulanmasında ilerleme olmazsa tahıl anlaşmasını geçersiz kabul edecek’Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan ve daha önce iki kez iki aylığına uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması konusuna da değinen Lavrov, “Karadeniz girişiminin akıbetine gelince, her şey olduğu gibi kalırsa, ki görünüşe göre böyle olacak, anlaşmanın artık işlemediği gerçeğine göre hareket etmek gerekecek” diye konuştu.Anlaşmanın hükümlerine göre Ukrayna tahılının en fakir ülkelere ihraç edilmesi gerektiğini, ancak ‘ihraç edilen 30 milyon tonun yüzde üçünden daha azının en fakir ülkelere ihraç edildiğini’ hatırlatan diplomat, sürecin çok ağır ilerlediğini ve bu bakımdan Avrupa Birliği'nin ve üyelerinin eylemlerini gıda güvenliği alanındaki görevlerin doğrudan baltalanması olarak değerlendirdiklerini ifade etti.‘Avrupa'nın merkezinde büyük bir patlama yaklaşıyor’Kosova ile Sırbistan arasındaki çatışmanın son şiddetlenmesinin ‘Avrupa'nın merkezinde büyük bir patlamaya’ dönüşebileceğine dikkat çeken Lavrov, “Durum endişe verici, ancak Batı bir şekilde kendi fikrini ifade eden herkesi tamamen boyun eğdirmek için bir rota belirlemiş durumda” vurgusunu yaptı.Rus bakan, ‘tüm devletler için eşit bölünmez güvenlik’ sağlayacak ve NATO'yu bölgeye hakim olma hakkından mahrum bırakacak ‘jeopolitik bir çözüme’ ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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sergey lavrov, nato, f-16, rusya