Lavrov: Batı, Zelenskiy'in 'barış formülünü' destekleyerek Ruslara yönelik soykırımı olumluyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sunduğu 'barış formülüne' ilişkin tutumunun Ruslara yönelik soykırımın desteklenmesi anlamına geldiğini belirtti.
Kenya'daki basın toplantısında Sputnik muhabirinin sorusuna yanıt veren Lavrov, Ukrayna'da çözüm için sunulan formülleri değerlendirdi.
Afrika ülkelerinin inisiyatifinin ABD ve İngiltere tarafından kabul edilmeyeceğini düşünen Lavrov, "Zira onlar, G7, NATO ve AB'nin tüm belgelerine dahil ettikleri ve herkesten bağlı kalınmasını talep ettikleri Zelenskiy'in sözde barış formülü dışındaki inisiyatifleri desteklemeyeceklerini defaatle beyan etti" dedi.
Zelenskiy'in formülünün Rus ordusunun ve Rusya'nın Kırım ile Donbass'taki yeni Rusya bölgelerinden çekilmesini, Rusya yönetiminin yargılanmasını ve Rusya tarafından savaş tazminatı ödenmesini öngördüğünün altını çizen Lavrov, ancak tüm bunlardan sonra Ukrayna'nın lütfedip barış anlaşması imzalamayı kabul edeceğini anlattı.
Zelenskiy'in daha önce kendini Rus hisseden herkese 'çocuklarının ve torunlarının geleceği için Ukrayna'yı terk etmeleri' yönünde tehditte bulunduğunu, Kievli yetkililerin de Kırım ve Donbass geri alındıktan sonra Rus olan her şeyi imha etme sözü verdiğini anımsatan Lavrov, "Batı'nın bu tutumu ve yalnızca Zelenskiy'in bu barbar, hayvanca formülüne bağlılığı, soykırımı desteklemeye hazır oldukları anlamına gelir. Benim burada ekleyeceğim başka bir şey yok" diye vurguladı.
Afrika ülkelerinin inisiyatifinin ABD ve İngiltere tarafından kabul edilmeyeceğini düşünen Lavrov, "Zira onlar, G7, NATO ve AB'nin tüm belgelerine dahil ettikleri ve herkesten bağlı kalınmasını talep ettikleri Zelenskiy'in sözde barış formülü dışındaki inisiyatifleri desteklemeyeceklerini defaatle beyan etti" dedi.
Zelenskiy'in formülünün Rus ordusunun ve Rusya'nın Kırım ile Donbass'taki yeni Rusya bölgelerinden çekilmesini, Rusya yönetiminin yargılanmasını ve Rusya tarafından savaş tazminatı ödenmesini öngördüğünün altını çizen Lavrov, ancak tüm bunlardan sonra Ukrayna'nın lütfedip barış anlaşması imzalamayı kabul edeceğini anlattı.
Zelenskiy'in daha önce kendini Rus hisseden herkese 'çocuklarının ve torunlarının geleceği için Ukrayna'yı terk etmeleri' yönünde tehditte bulunduğunu, Kievli yetkililerin de Kırım ve Donbass geri alındıktan sonra Rus olan her şeyi imha etme sözü verdiğini anımsatan Lavrov, "Batı'nın bu tutumu ve yalnızca Zelenskiy'in bu barbar, hayvanca formülüne bağlılığı, soykırımı desteklemeye hazır oldukları anlamına gelir. Benim burada ekleyeceğim başka bir şey yok" diye vurguladı.