https://sputniknews.com.tr/20230529/konutlarda-kiralik-yerini-kiralik-degildire-birakti-1071717677.html

Konutlarda 'kiralık' yerini 'kiralık değildir'e bıraktı

Konutlarda 'kiralık' yerini 'kiralık değildir'e bıraktı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da binalarda bulunan kiralık yazısının yerini 'kiralık değildir' yazısı aldı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T09:35+0300

2023-05-29T09:35+0300

2023-05-29T09:45+0300

ekonomi

kiralık

elazığ

konut

fahiş fiyat

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce insan da yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Elazığ'a gelen depremzedelerle birlikte kentte kiralık daire kalmadı. Boş olan yapılardaki dairelere ise ev sahipleri tarafından 'kiralık değildir' yazısı asıldı. Ev arayanlar, büyük bir umutla TOKİ konutlarının yapılarak kendilerine teslim edilmesini beklemeye başladı.6 Şubat depreminden önce Elazığ’a geldiğini belirten Feride Çetin, “Okul okumak için Elazığ’a geldim. Başta akrabalarımın yanında kalıyordum ama sonrasında arkadaşlarımla birlikte eve çıkmaya karar verdik. İlk zamanlarda kiralık evler çok fazla vardı ama şu anda hiç ev yok. Pencerelerde yazı yazmıyor, yazanlarda da 'kiralık değildir' yazılarıyla karşılaşıyoruz. Şu anda Elazığ’da ev bulamıyoruz. Depremin ardından yapılacak konutların bir an önce yapılması lazım. Çünkü hiçbir şekilde ev bulamıyoruz. Bizim gibi binlerce kişi var. Eğer konutlar en kısa zamanda yapılırsa çok güzel olur. Biz de artık kendi evimize çıkmayı çok istiyoruz'' dedi.Kiralık ev bulamadıklarını aktaran Hatice Nur Aslan da, ''6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin öncesinde ilanlara baktığımızda yeteri kadar ev vardı, fiyatlar da uygundu. Fakat depremden sonra hiçbir yerde ev bulamamaya başladık. Elazığ genelinde kiralık daire yok. Sanırım ilanlarda bulunan evleri de hasarlı olduğundan dolayı ilandan kaldırmışlardır. Şu anda Elazığ’da ev sıkıntısı yaşıyoruz. Kent genelinde boş daire görüyoruz ama herhangi bir kiralık yazısı yazmıyor. Malum zaten depremin ardından kira fiyatları oldukça arttı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230519/osmaniyede-10-bin-agir-hasarli-bina-90-gunde-yikilacak-1071306932.html

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kiralık, elazığ, konut, fahiş fiyat