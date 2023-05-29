https://sputniknews.com.tr/20230529/kirimda-numan-celebicihan-taburuna-uye-2-ukraynali-militan-yakalandi-1071755916.html

Kırım'da Numan Çelebicihan Taburu'na üye 2 Ukraynalı militan yakalandı

Kırım'da Numan Çelebicihan Taburu'na üye 2 Ukraynalı militan yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım Bölge Müdürlüğü, Numan Çelebicihan Taburu'na üye 2 Ukraynalı militanın Kırım'da gözaltına alındığını duyurdu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T21:15+0300

2023-05-29T21:15+0300

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FSB Kırım Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre FSB'nin sınır güvenlik birimleri, yasadışı Numan Çelebicihan Taburu'nun faaliyetlerine katıldığından şüphelenilen ve Razdolnenskiy semti sakini olduğu belirlenen 2 militanı yakaladı.1999 ve 2000 doğumlu kardeşler olduğu tespit edilen zanlıların Kırım'a sınırı bulunan bölgelerde yasadışı eylemlere katıldığı bildirildi. Rusya kanunlarına göre yasadışı silahlı örgüte üye olma suçundan yargılanan zanlıların 15 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.Kırım-Tatar Numan Çelebicihan Taburu, Kırım'a yönelik enerji ablukasını organize eden Lenur İslamov tarafından Ukrayna'da kurulmuştu. FSB, daha önce tabur üyelerinin gözaltına alındığını birçok kez duyurmuştu.Rusya Yüksek Mahkemesi, Numan Çelebicihan Taburu'nu terör örgütü kabul ederek ülkede faaliyet göstermesini yasaklamıştı. Rusya Başsavcılığı, taburun amacının Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmak ve Kırım'ı güç yoluyla ele geçirmek olduğunu belirtmişti.

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