https://sputniknews.com.tr/20230529/huda-par-genel-baskani-yapicioglu--halkiniz-emperyal-guclere-ve-mandaci-zihniyete-gecit-vermedi-1071749382.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Halkınız emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Halkınız emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu "Halkımız, memleketimizin huzuru, selameti ve yönetimde istikrardan... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T17:44+0300

2023-05-29T17:44+0300

2023-05-29T17:44+0300

2023 türkiye seçimleri

hüdapar

zekeriya yapıcıoğlu

seçimler

seçim

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün İtanbul'un fethinin 570'inci, 27 Mayıs'ın da Diyarbakır'ın İslam ordularınca fethinin 1384'üncü yıl dönümü olduğunu söyledi.Seçimlere değinen Yapıcıoğlu, ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlanan dünkü seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlattı.Yapıcıoğlu, seçim başarısından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti, sonucun Türkiye'ye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.'Siyaseti kin, nefret ve düşmanlıkla yürütenler maksatlarına ulaşamamıştır'Milletin belli kesimlerce kullanılan nefret diline rağmen sağduyusunu muhafaza ederek iradesini ortaya koyduğunu belirten Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'ın siyasi duruşu ve ortaya koyduğu pratikle sürecin önemli bir aktörü olduğunu, milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hedeflediği başarıyı yüzde 100 elde ederek siyasi alandaki varlığını Meclis'e taşıdığını bildirdi.Partilerinin 11'inci yılına girdiğine işaret eden Yapıcıoğlu, bu süreçte milletin, memleketin, İslam ümmetinin ve insanlığın mustarip olduğu her meseleyle ilgili çözümler geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.Son seçimlerle ilgili uzun süredir yürüttükleri çalışmalara değinen Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamalarının ardından partilerine yönelik kara propaganda faaliyetlerinde ciddi artış yaşandığını ifade etti.'Partimizi kriminalize etmeye çalışanlar kesinlikle iyi niyetli değil'Yapıcıoğlu, "2012 yılında kurulan partimizi 20-30 yıl önceki bazı hadiseler üzerinden kriminalize etmeye ve marjinal, illegal bir yapı gibi göstermeye çalışanlar kesinlikle iyi niyetli değildir. Sözde düşünce ve ifade özgürlüğü altında hakkımızda olur olmaz ithamlarda bulunarak bizi bir yerlere yaftalama telaşına girenlerin düşmanlığı aslında bizim şahsımızda inancımızdan beslenen siyasi mefkuremizedir" dedi.Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti listelerinden HÜDA PAR'ı temsilen gösterdikleri 4 adayın tamamının milletvekili seçildiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, artık seçimin sonlandığını ve icraat zamanı olduğunu dile getirdi.Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

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hüdapar, zekeriya yapıcıoğlu, seçimler, seçim