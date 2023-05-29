Güneydoğu’daki seçmen ikinci turda neden sandıktan yüz çevirdi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
06:30
3 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna reddi
06:40
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Batılı totaliter liberal rejimler, insan doğasına saldırıyor
06:50
3 dk
ÖZEL HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya F-16’ların ne zaman verileceği belli değil
07:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
07:10
2 dk
ÖZEL HABER
Putin’den teklif: Avrasya kredi derecelendirme kuruluşunun kurulması faydalı olacak
07:20
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan WhatsApp'a ceza
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy'nin Yalta'daki dairesi satışa çıkarıldı
07:40
3 dk
ÖZEL HABER
Putin: Sovyet yönetimi öncesinde Ukrayna yoktu
07:50
3 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Ortodoks Kilisesi farklı bir dini takvime geçecek
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'da kaygı büyük: F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir
08:10
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: NATO, nükleer kıyamet senaryosunu ciddiye almıyor
08:20
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’ye gelen Polonyalıların hedefinde Ruslar var
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Russia Today yöneticisi Simonyan'a bombalı paket gönderildi
08:40
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’da Yuan cinsinden islemlerin sayisinda 10 katlik artis bekleniyor
08:50
2 dk
ÖZEL HABER
Sputnik’e anlattı: Kuzey Kore balistik ve seyir füzesi serisi geliştirdi
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Savunma Bakanı Feng: Ücretsiz yardım alıyorsanız akıl almaz bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız
09:10
1 dk
ÖZEL HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
09:20
1 dk
ÖZEL HABER
AB, Rusya’nın doldurulan varlıklarını ne yapacak?
09:30
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li askeri uzman Tyler Rogovei: Patriot füzesi başarısız oldu
09:40
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: Rusya yaptırımları Avrupa'ya daha büyük bedel ödetti
09:50
3 dk
ÖZEL HABER
Asya-Türkiye-Avrupa Platform Koordinatörü: Ukrayna saldırısı Rusya ve Türkiye’yi hedef aldığı çok açık
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapan şirketlere destek
10:10
5 dk
ÖZEL HABER
ABD Başkanı Biden, gazetecilerin soru sormasını engelledi
10:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin korkusu Rus Kinjal füzeleri
10:30
1 dk
ÖZEL HABER
Türk fast food zinciri Rusya’da yatırımlarını arttırdı
10:40
2 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin Rus denizaltısı korkusunun sebebi
10:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li asker Uzmanı Denis: Savaşı sona erdirmenin tek yolu siyasi bir anlaşma
13:14
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan eski ABD Başkanı Obama’ya yasak
13:25
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapan şirketlere destek
13:35
5 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Kirill: Kitle imha silahları kullanılırsa insanoğlunun hayatta kalma şansı kalmayacak
13:44
2 dk
ÖZEL HABER
Avusturya’dan Ukrayna’ya Avrupa Birliği vetosu
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna reddi
14:13
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’da İslam benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşıyor
14:25
3 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’ın sıradışı kahvesi: Herkes satranç oynuyor
14:33
4 dk
ÖZEL HABER
Prof. Haluk Levent: Büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek
14:43
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin borcu Rusya’dan 107 kat fazla
14:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya-Çin ittifakı ABD için büyük kabusa dönüşecek
16:17
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin füze projeleri Cenk, Tayfun ve Bora'nın son durumu ne?
16:25
3 dk
ÖZEL HABER
Rus iklimbilimci: Rusya’nin baskenti Sibirya'ya tasinabilir
16:34
2 dk
ÖZEL HABER
ABD için “kara gün” 1 Haziran’da başlayabilir
16:44
3 dk
ÖZEL HABER
Norveç yönetiminden vatandaşlarına “casus balina” uyarısı
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Radyo Sputnik ikinci tur
17:13
322 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Emin Gürses: 10 liderin yüzde 45 oy alması bile başarı
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
6 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun galibi Recep Tayyip Erdoğan oldu
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Beşiktaş Rsports Robotik Takımı, dünya şampiyonasında 3. oldu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Seçim sonrası ekonomide neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İkinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Düştük yine yollara
18:34
86 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/guneydogudaki-secmen-ikinci-turda-neden-sandiktan-yuz-cevirdi--1071756524.html
Güneydoğu’daki seçmen ikinci turda neden sandıktan yüz çevirdi?
Güneydoğu’daki seçmen ikinci turda neden sandıktan yüz çevirdi?
Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, 300 bin seçmenin ikinci turda sandığa gitmemesiyle ilgili “Birinci turda seçime katılım yüzde 89 civarındaydı ve korunmalıydı... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T21:54+0300
2023-05-29T21:54+0300
radyo
akşam postasi
seçim
doğu anadolu
güneydoğu anadolu
kürt seçmen
oy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Doğu bölgelerinde siyasi araştırmalar yapan Reha Ruhavioğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na Güneydoğu’daki seçim sonuçlarını değerlendirdi.Reha Ruhavioğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:‘CHP ve HDP güçlü kampanya yapmadı’
doğu anadolu
güneydoğu anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, seçim, doğu anadolu, güneydoğu anadolu, kürt seçmen, oy
radyo, seçim, doğu anadolu, güneydoğu anadolu, kürt seçmen, oy

Güneydoğu’daki seçmen ikinci turda neden sandıktan yüz çevirdi?

21:54 29.05.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, 300 bin seçmenin ikinci turda sandığa gitmemesiyle ilgili “Birinci turda seçime katılım yüzde 89 civarındaydı ve korunmalıydı, hatta yüzde 90'a çıkarılmalıydı. Kürt seçmenin sandığa gitme motivasyonu güçlendirilmeliydi. Buna yönelik güçlü bir kampanyanın yansımasını ne CHP’de ne de HDP’de gördüm” dedi.
Doğu bölgelerinde siyasi araştırmalar yapan Reha Ruhavioğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na Güneydoğu’daki seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Reha Ruhavioğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘’Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile görüşmesi, protokol imzalaması ve Özdağ’ın, ‘İçişleri Bakanı olacağım’ diye tweet atması, Kürtler arasında dedikodu halinde dolaşması gibi faktörler var. Bunlar Kürt seçmenin moralini bozdu, sandıktan uzaklaşmasına sebep oldu. Birinci tur ve ikinci tur arasında Kürt seçmenin sandığa katılımının azalmasını bu faktörlerle açıklayabiliriz. Kürt seçmen birinci turda da ikinci turda da Türkiye ortalaması kadar seçime katılmış olsaydı da Kılıçdaroğlu’nun kazanmasına yetmeyecekti bu oylar çünkü asıl problem ikinci turda Türkiye genelinde sandığa katılımın düşmüş olması. Birinci turun, Kılıçdaroğlu tarafından seçimi geride bitirmiş olması ve Sinan Oğan desteğiyle insanların, Erdoğan’ın seçilmesine garanti gözüyle bakanların sandık motivasyonlarını yitirmiş olması. Sandığa katılımın düşmüş olmasını, Kılıçdaroğlu lehine sandığa geleceklerin morallerinin düşmüş olması sebebiyle geri çekildikleri yönünde bakabiliriz. Sandığa katılımın düşmüş olması Kılıçdaroğlu’nun aleyhine sonuç ürettiğini görmüş oluyoruz. Kürt seçmende de katılımın düşük olduğu bir gerçek ancak 'Türkiye ortalamasıyla eşit olsaydı sonuç böyle olmazdı' düşüncesi yanlış.’’

‘CHP ve HDP güçlü kampanya yapmadı’

‘’Birinci turda seçime katılım yüzde 89 civarındaydı ve bu korunmalıydı hatta yüzde 90 oranına çıkarılmalıydı. Kürt seçmenin sandığa gitme motivasyonu da güçlendirilmeliydi fakat bu konuda ki tur arasındaki gelişmeler biraz zora sokmuş oldu. CHP, bölgedeki birçok şehirde milletvekili çıkartamıyordu. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da vekil çıkardı fakat vekil çıkaramadığı şehirlerde Kılıçdaroğlu’nun lehine güçlü bir kampanyaya girişmemiş. Bir ilde aday göstermişsiniz, teşkilat çalışıyor ama teşkilat dışında Kılıçdaroğlu için çalışacak daha güçlü kampanyaya ihtiyaç vardı o eksik kaldı.’’

‘’Yeşil Sol Parti’nin karar mekanizmaları, belirlediği yerel adaylar ve kendinden kaynaklı ya da ortamdan kaynaklanan faktörlerden dolayı güçlü bir kampanya yapmasının önüne geçti. Birinci turda, Kürt seçmenin Türkiye ortalamasından daha düşük bir şekilde sandığa gittiğini görmüşken, ikinci turda Türkiye ortalamasının daha da üzerine çıkarız demeniz için güçlü bir kampanya yapmanız lazım. Böyle güçlü bir kampanyanın yansımasını ne CHP’de ne de HDP’de gördüm. Bu konuda CHP ve HDP’nin kendi özeleştiri mekanizmalarını çalıştırmaları ve neden böyle oldu deyip karnelerini önlerine koymalarını gerektiğini düşünüyorum.’’

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала