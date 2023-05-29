Güneydoğu’daki seçmen ikinci turda neden sandıktan yüz çevirdi?

‘’Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile görüşmesi, protokol imzalaması ve Özdağ’ın, ‘İçişleri Bakanı olacağım’ diye tweet atması, Kürtler arasında dedikodu halinde dolaşması gibi faktörler var. Bunlar Kürt seçmenin moralini bozdu, sandıktan uzaklaşmasına sebep oldu. Birinci tur ve ikinci tur arasında Kürt seçmenin sandığa katılımının azalmasını bu faktörlerle açıklayabiliriz. Kürt seçmen birinci turda da ikinci turda da Türkiye ortalaması kadar seçime katılmış olsaydı da Kılıçdaroğlu’nun kazanmasına yetmeyecekti bu oylar çünkü asıl problem ikinci turda Türkiye genelinde sandığa katılımın düşmüş olması. Birinci turun, Kılıçdaroğlu tarafından seçimi geride bitirmiş olması ve Sinan Oğan desteğiyle insanların, Erdoğan’ın seçilmesine garanti gözüyle bakanların sandık motivasyonlarını yitirmiş olması. Sandığa katılımın düşmüş olmasını, Kılıçdaroğlu lehine sandığa geleceklerin morallerinin düşmüş olması sebebiyle geri çekildikleri yönünde bakabiliriz. Sandığa katılımın düşmüş olması Kılıçdaroğlu’nun aleyhine sonuç ürettiğini görmüş oluyoruz. Kürt seçmende de katılımın düşük olduğu bir gerçek ancak 'Türkiye ortalamasıyla eşit olsaydı sonuç böyle olmazdı' düşüncesi yanlış.’’