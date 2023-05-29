Güneydoğu’daki seçmen ikinci turda neden sandıktan yüz çevirdi?
Reha Ruhavioğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
‘’Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile görüşmesi, protokol imzalaması ve Özdağ’ın, ‘İçişleri Bakanı olacağım’ diye tweet atması, Kürtler arasında dedikodu halinde dolaşması gibi faktörler var. Bunlar Kürt seçmenin moralini bozdu, sandıktan uzaklaşmasına sebep oldu. Birinci tur ve ikinci tur arasında Kürt seçmenin sandığa katılımının azalmasını bu faktörlerle açıklayabiliriz. Kürt seçmen birinci turda da ikinci turda da Türkiye ortalaması kadar seçime katılmış olsaydı da Kılıçdaroğlu’nun kazanmasına yetmeyecekti bu oylar çünkü asıl problem ikinci turda Türkiye genelinde sandığa katılımın düşmüş olması. Birinci turun, Kılıçdaroğlu tarafından seçimi geride bitirmiş olması ve Sinan Oğan desteğiyle insanların, Erdoğan’ın seçilmesine garanti gözüyle bakanların sandık motivasyonlarını yitirmiş olması. Sandığa katılımın düşmüş olmasını, Kılıçdaroğlu lehine sandığa geleceklerin morallerinin düşmüş olması sebebiyle geri çekildikleri yönünde bakabiliriz. Sandığa katılımın düşmüş olması Kılıçdaroğlu’nun aleyhine sonuç ürettiğini görmüş oluyoruz. Kürt seçmende de katılımın düşük olduğu bir gerçek ancak 'Türkiye ortalamasıyla eşit olsaydı sonuç böyle olmazdı' düşüncesi yanlış.’’
‘CHP ve HDP güçlü kampanya yapmadı’
‘’Birinci turda seçime katılım yüzde 89 civarındaydı ve bu korunmalıydı hatta yüzde 90 oranına çıkarılmalıydı. Kürt seçmenin sandığa gitme motivasyonu da güçlendirilmeliydi fakat bu konuda ki tur arasındaki gelişmeler biraz zora sokmuş oldu. CHP, bölgedeki birçok şehirde milletvekili çıkartamıyordu. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da vekil çıkardı fakat vekil çıkaramadığı şehirlerde Kılıçdaroğlu’nun lehine güçlü bir kampanyaya girişmemiş. Bir ilde aday göstermişsiniz, teşkilat çalışıyor ama teşkilat dışında Kılıçdaroğlu için çalışacak daha güçlü kampanyaya ihtiyaç vardı o eksik kaldı.’’
‘’Yeşil Sol Parti’nin karar mekanizmaları, belirlediği yerel adaylar ve kendinden kaynaklı ya da ortamdan kaynaklanan faktörlerden dolayı güçlü bir kampanya yapmasının önüne geçti. Birinci turda, Kürt seçmenin Türkiye ortalamasından daha düşük bir şekilde sandığa gittiğini görmüşken, ikinci turda Türkiye ortalamasının daha da üzerine çıkarız demeniz için güçlü bir kampanya yapmanız lazım. Böyle güçlü bir kampanyanın yansımasını ne CHP’de ne de HDP’de gördüm. Bu konuda CHP ve HDP’nin kendi özeleştiri mekanizmalarını çalıştırmaları ve neden böyle oldu deyip karnelerini önlerine koymalarını gerektiğini düşünüyorum.’’