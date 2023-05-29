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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/google-verileri-dunyada-turkiyedeki-secimler-ve-erdogan-aratildi-turkiyede-euro-birinci-1071722171.html
Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci
Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci
Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı. Google Trends verilerine göre Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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google trends
cumhurbaşkanlığı
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28 Mayıs Türkiye için tarihi bir gün olurken dünyanın da gözü Türkiye’deydi. Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google Trends’e göre bu durum aramalara da yansıdı.Buna göre bugün Türkiye’de en çok aratılanlar sırasıyla; ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’, ‘döviz’, ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ oldu. Türkiye’de seçim günü 28 Mayıs’ta ise ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.28 ve 29 Mayıs’ta ‘Türkiye’deki seçimler’ araması ise birçok ülkede ilk sırada yer aldı. Bu ülkelerden bazıları; Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu.Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.Dünyada Google’da ‘Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.
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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, google, google trends, cumhurbaşkanlığı, rusya, almanya, yunanistan, suudi arabistan, abd, seçim sonuçları
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, google, google trends, cumhurbaşkanlığı, rusya, almanya, yunanistan, suudi arabistan, abd, seçim sonuçları

Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci

11:16 29.05.2023 (güncellendi: 11:18 29.05.2023)
© AFP 2023 / Philippe HuguenArama motoru Google
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© AFP 2023 / Philippe Huguen
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Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı. Google Trends verilerine göre Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en çok aratılan kelimeler olurken, Türkiye’de ise ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’ ve ‘döviz’ ilk üçte yer aldı.
28 Mayıs Türkiye için tarihi bir gün olurken dünyanın da gözü Türkiye’deydi. Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google Trends’e göre bu durum aramalara da yansıdı.
Buna göre bugün Türkiye’de en çok aratılanlar sırasıyla; ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’, ‘döviz’, ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ oldu. Türkiye’de seçim günü 28 Mayıs’ta ise ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.
28 ve 29 Mayıs’ta ‘Türkiye’deki seçimler’ araması ise birçok ülkede ilk sırada yer aldı. Bu ülkelerden bazıları; Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu.
Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.
Dünyada Google’da Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.
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