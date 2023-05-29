https://sputniknews.com.tr/20230529/google-verileri-dunyada-turkiyedeki-secimler-ve-erdogan-aratildi-turkiyede-euro-birinci-1071722171.html
Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci
Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci
Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı. Google Trends verilerine göre Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T11:16+0300
2023-05-29T11:16+0300
2023-05-29T11:18+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
google
google trends
cumhurbaşkanlığı
rusya
almanya
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28 Mayıs Türkiye için tarihi bir gün olurken dünyanın da gözü Türkiye’deydi. Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google Trends’e göre bu durum aramalara da yansıdı.Buna göre bugün Türkiye’de en çok aratılanlar sırasıyla; ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’, ‘döviz’, ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ oldu. Türkiye’de seçim günü 28 Mayıs’ta ise ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.28 ve 29 Mayıs’ta ‘Türkiye’deki seçimler’ araması ise birçok ülkede ilk sırada yer aldı. Bu ülkelerden bazıları; Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu.Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.Dünyada Google’da ‘Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.
rusya
almanya
yunanistan
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, google, google trends, cumhurbaşkanlığı, rusya, almanya, yunanistan, suudi arabistan, abd, seçim sonuçları
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, google, google trends, cumhurbaşkanlığı, rusya, almanya, yunanistan, suudi arabistan, abd, seçim sonuçları
Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci
11:16 29.05.2023 (güncellendi: 11:18 29.05.2023) Abone ol
Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı. Google Trends verilerine göre Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en çok aratılan kelimeler olurken, Türkiye’de ise ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’ ve ‘döviz’ ilk üçte yer aldı.
28 Mayıs Türkiye için tarihi bir gün olurken dünyanın da gözü Türkiye’deydi. Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google Trends’e göre bu durum aramalara da yansıdı.
Buna göre bugün Türkiye’de en çok aratılanlar sırasıyla; ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’, ‘döviz’, ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ oldu. Türkiye’de seçim günü 28 Mayıs’ta ise ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.
28 ve 29 Mayıs’ta ‘Türkiye’deki seçimler’ araması ise birçok ülkede ilk sırada yer aldı. Bu ülkelerden bazıları; Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu.
Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.
Dünyada Google’da ‘Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.