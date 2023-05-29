https://sputniknews.com.tr/20230529/google-verileri-dunyada-turkiyedeki-secimler-ve-erdogan-aratildi-turkiyede-euro-birinci-1071722171.html

Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci

Google verileri: Dünyada ‘Türkiye’deki seçimler’ ve ‘Erdogan’ aratıldı, Türkiye’de ‘euro’ birinci

Türkiye, 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride bıraktı. Google Trends verilerine göre Türkiye’deki seçimler birçok ülkede en... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T11:16+0300

2023-05-29T11:16+0300

2023-05-29T11:18+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

google

google trends

cumhurbaşkanlığı

rusya

almanya

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28 Mayıs Türkiye için tarihi bir gün olurken dünyanın da gözü Türkiye’deydi. Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google Trends’e göre bu durum aramalara da yansıdı.Buna göre bugün Türkiye’de en çok aratılanlar sırasıyla; ‘euro’, ‘Pirus Zaferi ne demek’, ‘döviz’, ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Mansur Yavaş’ oldu. Türkiye’de seçim günü 28 Mayıs’ta ise ‘Seçim sonuçları’ en çok aratılan kelime oldu.28 ve 29 Mayıs’ta ‘Türkiye’deki seçimler’ araması ise birçok ülkede ilk sırada yer aldı. Bu ülkelerden bazıları; Rusya, Almanya, Yunanistan ve Suudi Arabistan oldu.Bu arama ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya ve Ukrayna’da da üst sıralarda yer aldı.Dünyada Google’da ‘Erdogan’ araması yapanların sayısı yüksek sıralarda yer aldı. ‘Erdogan’ kelimesini en çok aratan ülkeler; Belçika, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve Macaristan oldu.

rusya

almanya

yunanistan

suudi arabistan

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2023

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, google, google trends, cumhurbaşkanlığı, rusya, almanya, yunanistan, suudi arabistan, abd, seçim sonuçları