https://sputniknews.com.tr/20230529/galatasaraydan-arjantin-usulu-hologramli-kutlama-hazirligi-1071746669.html
Galatasaray'dan Arjantin usülü hologramlı kutlama hazırlığı
Galatasaray'dan Arjantin usülü hologramlı kutlama hazırlığı
Galatasaray, Fenerbahçe maçına şampiyon çıkılması halinde taraftarlarına özel bir organizasyon hazırlamayı planlıyor. Aslanlar lakaplı Arjantin ekibi... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:59+0300
2023-05-29T16:59+0300
2023-05-29T16:59+0300
spor
galatasaray
hologram
kutlama
arjantin
aslan
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Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile kutlamalarını sahasındaki derbiye saklayacak.Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes'in stadyum açılışındaki hologram şovuna gösterilen ilgi Galatasaray'ın da dikkatini çekti.Sabah'ın haberine göre; stadyumun açılışında hologramla aslan yansıtma fikri öne çıkıyor.Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.Tribünlerde koreografi hazırlığıFenerbahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye imza atacak.
https://sputniknews.com.tr/20230529/galatasaray-sampiyonluga-cok-yakin-yarinki-maci-kazanirsa-sampiyonlugunu-ilan-edecek-1071720268.html
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galatasaray, hologram, kutlama, arjantin, aslan
galatasaray, hologram, kutlama, arjantin, aslan
Galatasaray'dan Arjantin usülü hologramlı kutlama hazırlığı
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Galatasaray, Fenerbahçe maçına şampiyon çıkılması halinde taraftarlarına özel bir organizasyon hazırlamayı planlıyor. Aslanlar lakaplı Arjantin ekibi Estudiantes'in stadyum açılışındaki şovu örnek alınıyor.
Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile kutlamalarını sahasındaki derbiye saklayacak.
Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes'in stadyum açılışındaki hologram şovuna gösterilen ilgi Galatasaray'ın da dikkatini çekti.
Sabah'ın haberine göre; stadyumun açılışında hologramla aslan yansıtma fikri öne çıkıyor.
Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Tribünlerde koreografi hazırlığı
Fenerbahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye imza atacak.