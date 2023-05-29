https://sputniknews.com.tr/20230529/galatasaraydan-arjantin-usulu-hologramli-kutlama-hazirligi-1071746669.html

Galatasaray'dan Arjantin usülü hologramlı kutlama hazırlığı

Galatasaray'dan Arjantin usülü hologramlı kutlama hazırlığı

Galatasaray, Fenerbahçe maçına şampiyon çıkılması halinde taraftarlarına özel bir organizasyon hazırlamayı planlıyor. Aslanlar lakaplı Arjantin ekibi... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T16:59+0300

2023-05-29T16:59+0300

2023-05-29T16:59+0300

spor

galatasaray

hologram

kutlama

arjantin

aslan

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Galatasaray, Ankara'da şampiyonluğunu ilan etse bile kutlamalarını sahasındaki derbiye saklayacak.Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes'in stadyum açılışındaki hologram şovuna gösterilen ilgi Galatasaray'ın da dikkatini çekti.Sabah'ın haberine göre; stadyumun açılışında hologramla aslan yansıtma fikri öne çıkıyor.Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.Tribünlerde koreografi hazırlığıFenerbahçe derbisinde rakip takım taraftarı da olmayacağı için 52 bin taraftar, dev koreografiye imza atacak.

https://sputniknews.com.tr/20230529/galatasaray-sampiyonluga-cok-yakin-yarinki-maci-kazanirsa-sampiyonlugunu-ilan-edecek-1071720268.html

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galatasaray, hologram, kutlama, arjantin, aslan