https://sputniknews.com.tr/20230529/f1-monako-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1071713185.html

F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı

F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T04:48+0300

2023-05-29T04:48+0300

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spor

max verstappen

formula 1

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Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenen 78 turluk yarışı, 1 saat 48 dakika 51.980 saniyede tamamlayan Hollandalı pilot, bu sezon 4. galibiyetini elde etti.Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Alpine'den Estaban Ocon üçüncü sırayı aldı.Sezonun 8. yarışı İspanya Grand Prix'si 4 Haziran'da düzenlenecek.Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan2. Sergio Perez (Meksika): 1053. Fernando Alonso (İspanya): 934. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 695. George Russell (Büyük Britanya): 50Takımlar1. Red Bull: 2492. Aston Martin: 1203. Mercedes: 1194. Ferrari: 905. Alpine: 35

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max verstappen, formula 1