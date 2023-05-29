https://sputniknews.com.tr/20230529/f1-monako-grand-prixsini-verstappen-kazandi-1071713185.html
F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T04:48+0300
2023-05-29T04:48+0300
2023-05-29T04:48+0300
spor
max verstappen
formula 1
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Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenen 78 turluk yarışı, 1 saat 48 dakika 51.980 saniyede tamamlayan Hollandalı pilot, bu sezon 4. galibiyetini elde etti.Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Alpine'den Estaban Ocon üçüncü sırayı aldı.Sezonun 8. yarışı İspanya Grand Prix'si 4 Haziran'da düzenlenecek.Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan2. Sergio Perez (Meksika): 1053. Fernando Alonso (İspanya): 934. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 695. George Russell (Büyük Britanya): 50Takımlar1. Red Bull: 2492. Aston Martin: 1203. Mercedes: 1194. Ferrari: 905. Alpine: 35
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max verstappen, formula 1
max verstappen, formula 1
F1 Monako Grand Prix'sini Verstappen kazandı
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenen 78 turluk yarışı, 1 saat 48 dakika 51.980 saniyede tamamlayan Hollandalı pilot, bu sezon 4. galibiyetini elde etti.
Aston Martin'den Fernando Alonso ikinci, Alpine'den Estaban Ocon üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 8. yarışı İspanya Grand Prix'si 4 Haziran'da düzenlenecek.
Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 105
3. Fernando Alonso (İspanya): 93
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69
5. George Russell (Büyük Britanya): 50
Takımlar