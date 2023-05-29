https://sputniknews.com.tr/20230529/erdogan-ukrayna-konusunda-arabuluculuk-cabalarini-surdurecek-1071749684.html
‘Erdoğan, Ukrayna konusunda arabuluculuk çabalarını sürdürecek’
‘Erdoğan, Ukrayna konusunda arabuluculuk çabalarını sürdürecek’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ikinci turdaki seçim başarısının ardından Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulma girişimlerini sürdüreceği belirtildi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T17:45+0300
2023-05-29T17:45+0300
2023-05-29T17:45+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
ukrayna
rusya
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RIA Novosti haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynağı, “Ukrayna konusu, Türkiye’nin bu çatışmadaki aracılığı konusu, dış politikamızda öncelik. Sayın Başkanımız belki de Rusya ve Ukrayna lideriyle güvene dayalı ilişkilere sahip tek dünya lideri. Derhal ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrıları ve teklifleri devam edecek. Sayın Başkanın belirttiği gibi, bu çatışmanın kazananı olmayacak” ifadesini kullandı.Erdoğan için önceliğin ‘tahıl anlaşması’ olduğunu belirten kaynak, Türkiye’nin bu anlaşmanın kesintisiz çalışmasını sağlamak için çaba harcayacağını kaydetti.Tahıl anlaşmasının, Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı’nın önemli dış politika başarısı olduğunu dile getiren kaynak, “Rus ürünlerinin ihracatıyla ilgili bazı sorunlar var, riskler var. Şimdi önemli olan mekanizmanın aksamadan çalışması, Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarının buna yönelik olacağını düşünüyorum” dedi.‘Rusya’yla yakında doğalgaz görüşmeleri başlayabilir’Kaynak, Türkiye’de doğalgaz merkezinin oluşturulması projesiyle ilgili bir soru üzerine, “Bu konuda yakında görüşmelerin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi dün kendi programını açıkladı. Bu projeyi öncelikler arasında gösterdi” diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, ukrayna, rusya
recep tayyip erdoğan, ukrayna, rusya
‘Erdoğan, Ukrayna konusunda arabuluculuk çabalarını sürdürecek’
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ikinci turdaki seçim başarısının ardından Ukrayna’daki çatışmaya çözüm bulma girişimlerini sürdüreceği belirtildi.
RIA Novosti haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynağı, “Ukrayna konusu, Türkiye’nin bu çatışmadaki aracılığı konusu, dış politikamızda öncelik. Sayın Başkanımız belki de Rusya ve Ukrayna lideriyle güvene dayalı ilişkilere sahip tek dünya lideri. Derhal ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrıları ve teklifleri devam edecek. Sayın Başkanın belirttiği gibi, bu çatışmanın kazananı olmayacak” ifadesini kullandı.
Erdoğan için önceliğin ‘tahıl anlaşması’ olduğunu belirten kaynak, Türkiye’nin bu anlaşmanın kesintisiz çalışmasını sağlamak için çaba harcayacağını kaydetti.
Tahıl anlaşmasının, Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı’nın önemli dış politika başarısı olduğunu dile getiren kaynak, “Rus ürünlerinin ihracatıyla ilgili bazı sorunlar var, riskler var. Şimdi önemli olan mekanizmanın aksamadan çalışması, Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarının buna yönelik olacağını düşünüyorum” dedi.
‘Rusya’yla yakında doğalgaz görüşmeleri başlayabilir’
Kaynak, Türkiye’de doğalgaz merkezinin oluşturulması projesiyle ilgili bir soru üzerine, “Bu konuda yakında görüşmelerin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi dün kendi programını açıkladı. Bu projeyi öncelikler arasında gösterdi” diye konuştu.