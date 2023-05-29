Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi"... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

Emine Erdoğan: İstanbul'un fethi kadim bir hayalin gerçekleşmesidir

© AA Emine Erdoğan © AA

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti.