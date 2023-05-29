https://sputniknews.com.tr/20230529/emine-erdogan-istanbulun-fethi-kadim-bir-hayalin-gerceklesmesidir-1071756975.html
Emine Erdoğan: İstanbul'un fethi kadim bir hayalin gerçekleşmesidir
Emine Erdoğan: İstanbul'un fethi kadim bir hayalin gerçekleşmesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi"... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T22:16+0300
2023-05-29T22:16+0300
2023-05-29T22:16+0300
türkiye
emine erdoğan
istanbul
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Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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emine erdoğan, istanbul
Emine Erdoğan: İstanbul'un fethi kadim bir hayalin gerçekleşmesidir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'un fethinin, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesi" olduğunu ifade etti.
Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'un fethi, kutlu bir müjdeyle gelen tarihi zafer, kadim bir hayalin gerçekleşmesidir. Fethin 570'inci yıl dönümünde şanlı Komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum."