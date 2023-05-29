https://sputniknews.com.tr/20230529/dsp-genel-baskani-aksakal-secimin-kaybedeni-kuresel-emperyalist-sistem-1071740207.html
DSP Genel Başkanı Aksakal: Seçimin kaybedeni küresel emperyalist sistem
DSP Genel Başkanı Aksakal: Seçimin kaybedeni küresel emperyalist sistem
Cumhur İttifakı içinde yer alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal seçim sürecini Sputnik’e değerlendirdi. Aksakla seçimin kaybedeninin 'ABD ve AB öncülüğündeki... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T15:12+0300
2023-05-29T15:12+0300
2023-05-29T15:12+0300
politika
önder aksakal
dsp
demorkatik sol parti (dsp)
genel seçim
cumhur ittifakı
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Cumhur İttifakı’nın ortağı Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçimleri Sputnik’e değerlendirdi.Cumhur İttifakı içerisinde yer alarak Ankara’dan milletvekili seçilen Önder Aksakal Türkiye’nin emperyalist saldırı içinde olduğunu belirterek “2023 seçimleri Türkiye için olduğu kadar özünde küresel emperyalist sistemin temsilcisi olan ülkeler içim çok önemli bir seçimdi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve toprak bütünlüğünü hedef alan bazı stratejilerin fiili olarak hayata geçirilmesi gayreti vardı. Bununla ilgili bir kurgu oluşturmuşlardı siyaset dünyasında. Bu seçimler için Millet İttifakı adı altında bu görevi yerine getirebilecek partileri bir araya getirmişlerdi. DSP kuruluş felsefesi olarak Atatürk’ün bize gösterdiği çizgiden hiçbir zaman ayrılmadığı için öncelikle devletinin ve milletinin yanında yer alması gerekirdi. Biz de bu süreçte bunu yaptık. Türkiye çok tehlikeli bir sürece sürükleniyordu. Burada DSP ciddi bir kalkan görevi yapmıştır. Devletin savunulmasında, sistemin korunmasında, Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak, küresel sisteme müsaade etmemiştir” ifadelerini kullandı.‘ABD ve AB duvara tosladı’Aksakal “Küresel emperyal sistem, başta ABD stratejileri ve AB politikaları Türkiye’de duvara toslamıştır. Türkiye sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği tam bağımsız Türkiye hedefine emin adımlarla gidecektir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/erdogan-istanbulun-fethinin-570-yil-donumunu-tebrik-ediyorum-1071740110.html
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önder aksakal, dsp, demorkatik sol parti (dsp), genel seçim, cumhur ittifakı
önder aksakal, dsp, demorkatik sol parti (dsp), genel seçim, cumhur ittifakı
DSP Genel Başkanı Aksakal: Seçimin kaybedeni küresel emperyalist sistem
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Özel
Cumhur İttifakı içinde yer alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal seçim sürecini Sputnik’e değerlendirdi. Aksakla seçimin kaybedeninin 'ABD ve AB öncülüğündeki küresel emperyalist sistem' olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı’nın ortağı Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçimleri Sputnik’e değerlendirdi.
Cumhur İttifakı içerisinde yer alarak Ankara’dan milletvekili seçilen Önder Aksakal Türkiye’nin emperyalist saldırı içinde olduğunu belirterek “2023 seçimleri Türkiye için olduğu kadar özünde küresel emperyalist sistemin temsilcisi olan ülkeler içim çok önemli bir seçimdi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısını ve toprak bütünlüğünü hedef alan bazı stratejilerin fiili olarak hayata geçirilmesi gayreti vardı. Bununla ilgili bir kurgu oluşturmuşlardı siyaset dünyasında. Bu seçimler için Millet İttifakı adı altında bu görevi yerine getirebilecek partileri bir araya getirmişlerdi. DSP kuruluş felsefesi olarak Atatürk’ün bize gösterdiği çizgiden hiçbir zaman ayrılmadığı için öncelikle devletinin ve milletinin yanında yer alması gerekirdi. Biz de bu süreçte bunu yaptık. Türkiye çok tehlikeli bir sürece sürükleniyordu. Burada DSP ciddi bir kalkan görevi yapmıştır. Devletin savunulmasında, sistemin korunmasında, Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak, küresel sisteme müsaade etmemiştir” ifadelerini kullandı.
‘ABD ve AB duvara tosladı’
Aksakal “Küresel emperyal sistem, başta ABD stratejileri ve AB politikaları Türkiye’de duvara toslamıştır. Türkiye sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Atatürk’ün bize hedef olarak gösterdiği tam bağımsız Türkiye hedefine emin adımlarla gidecektir” dedi.