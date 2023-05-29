https://sputniknews.com.tr/20230529/disisleri-bakanligi-kosovanin-kuzeyinde-yasanan-olaylari-endiseyle-takip-ediyoruz-1071755458.html
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı Kosova'daki olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Söz konusu olaylar bölgesel... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T20:25+0300
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Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde sabahtan itibaren protesto düzenleyen Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklamada bulundu.Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230529/disisleri-bakanligi-kosovanin-kuzeyinde-yasanan-olaylari-endiseyle-takip-ediyoruz-1071755458.html
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kosova, dışişleri bakanlığı, sırp, nato, türkiye
kosova, dışişleri bakanlığı, sırp, nato, türkiye
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
20:25 29.05.2023 (güncellendi: 20:30 29.05.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Kosova'daki olaylarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Söz konusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapıyoruz" denildi.
Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde sabahtan itibaren protesto düzenleyen Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklamada bulundu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere verildi:
"Kosova’nın kuzeyinde yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz. Sözkonusu olaylar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar vermektedir. Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapıyoruz. Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bölgede gerilimin azaltılması, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegâne yöntemi, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanmasıdır."