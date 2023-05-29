https://sputniknews.com.tr/20230529/danimarka-ukraynaya-yardim-fonunu-buyutme-karari-aldi-1071806784.html
Danimarka, Ukrayna’ya yardım fonunu büyütme kararı aldı
Danimarka, Ukrayna’ya yardım fonunu büyütme kararı aldı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülke hükümetinin, Ukrayna’ya yardım fonunun hacmini 2 milyar 600 milyon dolar artırma kararı aldığını belirtti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T22:18+0300
2023-05-29T22:18+0300
2023-05-30T20:19+0300
danimarka
ukrayna
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Danimarka Hükümeti bugün, geçen Mart ayında kurulan Ukrayna’ya yardım fonuna ek 2 milyar 600 milyon dolar tahsis ederek 3 milyar 600 milyon dolara çıkarma kararı aldı” diye açıkladı.Frederiksen, “Gelecek yılın barış yılı olacağına dair hiçbir belirti yok” diyerek Ukrayna’ya yardım fonunu daha da artıracaklarını kaydetti.
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danimarka, ukrayna
Danimarka, Ukrayna’ya yardım fonunu büyütme kararı aldı
22:18 29.05.2023 (güncellendi: 20:19 30.05.2023) Abone ol
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülke hükümetinin, Ukrayna’ya yardım fonunun hacmini 2 milyar 600 milyon dolar artırma kararı aldığını belirtti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Danimarka Hükümeti bugün, geçen Mart ayında kurulan Ukrayna’ya yardım fonuna ek 2 milyar 600 milyon dolar tahsis ederek 3 milyar 600 milyon dolara çıkarma kararı aldı” diye açıkladı.
Frederiksen, “Gelecek yılın barış yılı olacağına dair hiçbir belirti yok” diyerek Ukrayna’ya yardım fonunu daha da artıracaklarını kaydetti.