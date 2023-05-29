https://sputniknews.com.tr/20230529/danimarka-ukraynaya-yardim-fonunu-buyutme-karari-aldi-1071806784.html

Danimarka, Ukrayna’ya yardım fonunu büyütme kararı aldı

Danimarka, Ukrayna’ya yardım fonunu büyütme kararı aldı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülke hükümetinin, Ukrayna’ya yardım fonunun hacmini 2 milyar 600 milyon dolar artırma kararı aldığını belirtti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T22:18+0300

2023-05-29T22:18+0300

2023-05-30T20:19+0300

danimarka

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102017/13/1020171351_0:0:1026:577_1920x0_80_0_0_fcc76300a6d730c479c84ca3b5becca1.jpg

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “Danimarka Hükümeti bugün, geçen Mart ayında kurulan Ukrayna’ya yardım fonuna ek 2 milyar 600 milyon dolar tahsis ederek 3 milyar 600 milyon dolara çıkarma kararı aldı” diye açıkladı.Frederiksen, “Gelecek yılın barış yılı olacağına dair hiçbir belirti yok” diyerek Ukrayna’ya yardım fonunu daha da artıracaklarını kaydetti.

danimarka

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, ukrayna