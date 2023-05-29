https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskani-secimi-kesin-sonuclari-1-haziranda-ilan-edilecek-1071743966.html
Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:08+0300
2023-05-29T16:08+0300
2023-05-29T16:08+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
chp
cumhurbaşkanı
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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek.İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.
https://sputniknews.com.tr/20230529/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-temmuzda-ara-zam-var-mi-1071741614.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek.
Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek.
İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.
30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.
YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.