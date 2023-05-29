https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskani-secimi-kesin-sonuclari-1-haziranda-ilan-edilecek-1071743966.html

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları 1 Haziran'da ilan edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T16:08+0300

2023-05-29T16:08+0300

2023-05-29T16:08+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

chp

cumhurbaşkanı

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı yarışında ipi Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), takvimine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi bugün 17.00’da sona erecek.İtirazlar en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.31 Mayıs'ta ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek.YSK, 1 Haziran'da il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayarak, kesin seçim sonucunu aynı gün Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderecek.

https://sputniknews.com.tr/20230529/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-temmuzda-ara-zam-var-mi-1071741614.html

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhurbaşkanı