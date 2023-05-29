https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskani-erdogan-depremden-etkilenen-11-ilde-de-oylarini-artirdi-1071723992.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 11 ilde oylarını artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 11 ilde oylarını artırdı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T11:56+0300

2023-05-29T11:56+0300

2023-05-29T11:59+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

deprem

oy

hatay

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1d/1071724113_0:0:2786:1568_1920x0_80_0_0_9877623d7d8bd1bf256cb684e9a58fbc.jpg

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da oylarını birinci tura göre yaklaşık 2-4 puan yükseltti.Erdoğan'ın oy oranı 4.44 puanla en fazla Kilis'te arttı. Bu ilde birinci turda yüzde 65.55 oy alan Erdoğan, ikinci turda oranı yüzde 69.99'a yükseltti.En çok oy Kahramanmaraş'tanKahramanmaraş'ta birinci turda yüzde 71.88, Osmaniye'de yüzde 62.31 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda bu iki ilde oyunu 3.89'ar puan artırdı. İkinci turda Kahramanmaraş'tan Erdoğan'a, yüzde 75.77, Osmaniye'de ise yüzde 66.20 oranında oy çıktı. Bu rakamlara göre, Erdoğan deprem bölgesindeki iller arasında en çok oyu Kahramanmaraş'tan aldı.Erdoğan, Elazığ'da ise birinci turda aldığı yüzde 67.17'lik oy oranını 3.1 puan artırarak yüzde 70.27'ye yükseltti. Elazığ'ın ardından en fazla oy artışı görülen iller, 2.98 puanla Gaziantep, 2.86 puanla Şanlıurfa, 2.74 puanla Adıyaman, 2.57 puanla Malatya, 2.1 puanla Hatay, 1.91 puanla Diyarbakır olarak sıralandı.Hatay'da ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun önüne geçtiKahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da seçimin birinci turunu önde tamamlayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda, oy oranını artırmasına rağmen Erdoğan'ın gerisinde kaldı.Hatay'da birinci turda yüzde 48.03 oy alan Erdoğan, oy oranını ikinci turda yüzde 50.13'e, Kılıçdaroğlu ise yüzde 48.08'lik oy oranını yüzde 49.87'ye çıkardı. Erdoğan, Hatay'daki bu sonuçla ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun önüne geçti.Kılıçdaroğlu'nun oylarının arttığı ve azaldığı illerMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 ilden 8'inde oylarını birinci tura göre artırdı, Adana, 3.17'lik farkla en fazla artışın görüldüğü il oldu. İlk turda yüzde 50,88 olan Kılıçdaroğlu'nun Adana'daki oy oranı yüzde 54.05'e çıktı.Adana'yı 3.06 puanlık artışla Osmaniye, 2.99 puanla Kilis, 2.61'le Gaziantep, 2.03'le Kahramanmaraş, 1.79'la Hatay, 1.49'la Elazığ, 0.94 puanla Malatya izledi.Kılıçdaroğlu'nun oy oranı, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da birinci turda yüzde 31.24 olan oy oranı, ikinci turda yüzde 31.06'ya, Diyarbakır'da yüzde 71.95 olan oy oranı ikinci turda yüzde 71.61'e, Şanlıurfa'da ise yüzde 36.08 olan oy oranı yüzde 35.14'e geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/cumhurbaskanligi-seciminde-aday-tercihi-degisen-tek-il-hatay-oldu-1071715190.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, deprem, oy, hatay, kemal kılıçdaroğlu