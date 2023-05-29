https://sputniknews.com.tr/20230529/chelseade-pochettino-donemi-1071744639.html

Chelsea'de Pochettino dönemi

Chelsea'de Pochettino dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T16:17+0300

2023-05-29T16:17+0300

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spor

chelsea

premier lig

mauricio pochettino

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Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20220705/psgde-pochettino-donemi-bitti-1058334203.html

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chelsea, premier lig, mauricio pochettino