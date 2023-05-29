https://sputniknews.com.tr/20230529/chelseade-pochettino-donemi-1071744639.html
Chelsea'de Pochettino dönemi
Chelsea'de Pochettino dönemi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:17+0300
2023-05-29T16:17+0300
2023-05-29T16:18+0300
spor
chelsea
premier lig
mauricio pochettino
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Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.
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chelsea, premier lig, mauricio pochettino
chelsea, premier lig, mauricio pochettino
Chelsea'de Pochettino dönemi
16:17 29.05.2023 (güncellendi: 16:18 29.05.2023) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktörle 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.
Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.