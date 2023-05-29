https://sputniknews.com.tr/20230529/benzine-zam-bekleniyor-1071753243.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Benzine 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T19:29+0300
2023-05-29T19:29+0300
2023-05-29T19:46+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 66 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,34 lira, benzinin litresi ise ortalama 20,57 liradan satılıyor. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti. Benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230526/benzine-zam-geldi-1071593907.html
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benzine zam geldi mi?, benzin fiyatı, motorin fiyatı, motorine zam geldi mi?, akaryakıt fiyatları, benzine zam mı geliyor?
benzine zam geldi mi?, benzin fiyatı, motorin fiyatı, motorine zam geldi mi?, akaryakıt fiyatları, benzine zam mı geliyor?
Benzine zam bekleniyor
19:29 29.05.2023 (güncellendi: 19:46 29.05.2023) Abone ol
Benzine 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 66 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,34 lira, benzinin litresi ise ortalama 20,57 liradan satılıyor.
Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti. Benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.