https://sputniknews.com.tr/20230529/benzine-zam-bekleniyor-1071753243.html

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Benzine 30 Mayıs Salı gününden geçerli olmak üzere 66 kuruşluk zam bekleniyor. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:29+0300

2023-05-29T19:29+0300

2023-05-29T19:46+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

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Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 66 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,34 lira, benzinin litresi ise ortalama 20,57 liradan satılıyor. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti. Benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230526/benzine-zam-geldi-1071593907.html

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