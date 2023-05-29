https://sputniknews.com.tr/20230529/bakanlar-gorevine-devam-edecek-mi-1071729025.html
Bakanlar görevine devam edecek mi?
Bakanlar görevine devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözler kabineye çevrildi. Mevcut bakanların çoğu milletvekili seçildi. Bu isimler kabinede... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T13:41+0300
2023-05-29T13:41+0300
2023-05-29T13:41+0300
politika
recep tayyip erdoğan
dışişleri bakanlığı
içişleri bakanlığı
ekonomi bakanlığı
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
gençlik ve spor bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
cumhurbaşkanlığı kabinesi
meclis
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin sonuçların açıklanması ile birlikte yeni kabineyi oluşturmak için mesaiye başlayacak. Kabine oluşumu için partisinin MYK’sı başta olmak üzere istişare süreçlerini yönetecek. Bu sürecin ardında yeni kabine açıklanarak çalışmalara başlayacak.Mevcut bakanların durumuCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde yer alan isimlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Nuri Ersoy dışında kalan tüm bakanlar milletvekili seçildi. Milletvekili seçilen isimlerin bakanlığa devam edebilmesi için milletvekilliğinden istifası gerekiyor. Mecliste Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı 322 olduğu için meclisteki çoğunluğu korumak adına milletvekillerinin bakan olmasına sıcak bakılmıyor. Bazı isimler için istisna yapılabileceği öngörülüyor. Bu isimle arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un olabileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Diğer bakanların ise mecliste görev alması bekleniyor. Bakanların kendi alanlarıyla bağlantılı olan komisyonlara başkan olarak seçilmeleri öngörülüyor.Meclis Başkanlığı için Oktay’ın ismi geçiyorMevcut kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da milletvekili seçildi. Oktay’ın ismi TBMM’nin 28’nci dönem Meclis Başkan adayları arasında konuşuluyor. Oktay’ın meclis başkanlığı seçim sürecinde adaylığının netleşmesi ve aday olması durumunda Cumhur İttifakı’nın desteği ile başkan olarak seçilmesi öngörülüyor.Yeni kabine için kulisler hızlandıCumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci kabinesinde yer almak isteyenler Ankara kulislerinde hareketliliğe yol açtı. AK Parti’de uygulanan üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili seçilemeyen partinin üst düzey yöneticileri bakanlık bekleyen isimler arasında yer alıyor. Daha önce AK Parti kabinelerinde görev yapan ve milletvekili adayı olmayan isimlerde yine kabinede yer bekliyor. Daha önce bürokraside görev almış isimlerde de bakanlık beklentisi içinde olan isimler arasında.Kimlerin ismi geçiyor?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun göreve devam etmemesi durumunda, Çavuşoğlu’nun yerine bakanlık için konuşulan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer alıyor. Fidan’ın ismi İçişleri Bakanlığı içinde konuşulan isimler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında vurguladığı ekonomi yönetimin yenileneceği açıklaması kapsamında ekonomi yönetimine yeni bir isim gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Burada eski bakan Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. AK Parti’de daha önce ekonominin dümenine oturmuş olan Nihat Zeybekci ismi de yine kulislerde konuşulan isimler arasında. Enerji Bakanlığı için ismi konuşulan isimler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Petrolleri A.O.’nun Genel Müdürü Melih Han Bilgin. Gençlik Spor Bakanlığı için kulislerde konuşulan isimler arasından AK Parti Genel başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın adı öne çıkıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un da ismi Adalet Bakanlığı için kulislerde konuşuluyor. Milli Savunma Bakanlığı için ise asker kökenli isimler değerlendirildiği öne sürülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/kalin-cumhurbaskanimizin-bu-aksam-biden-ile-bir-telefon-gorusmesi-var-putin-ile-de-planlaniyor--1071728446.html
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recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gençlik ve spor bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), cumhurbaşkanlığı kabinesi, meclis
recep tayyip erdoğan, dışişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, gençlik ve spor bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), cumhurbaşkanlığı kabinesi, meclis
Bakanlar görevine devam edecek mi?
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Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrasında gözler kabineye çevrildi. Mevcut bakanların çoğu milletvekili seçildi. Bu isimler kabinede yer alırsa milletvekilliğini bırakmak zorunda kalacak. Ankara kulislerinde bakan olabilecek isimlerle ilgili hareketlilik yaşanmaya başladı. .
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin sonuçların açıklanması ile birlikte yeni kabineyi oluşturmak için mesaiye başlayacak. Kabine oluşumu için partisinin MYK’sı başta olmak üzere istişare süreçlerini yönetecek. Bu sürecin ardında yeni kabine açıklanarak çalışmalara başlayacak.
Mevcut bakanların durumu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde yer alan isimlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Nuri Ersoy dışında kalan tüm bakanlar milletvekili seçildi. Milletvekili seçilen isimlerin bakanlığa devam edebilmesi için milletvekilliğinden istifası gerekiyor. Mecliste Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı 322 olduğu için meclisteki çoğunluğu korumak adına milletvekillerinin bakan olmasına sıcak bakılmıyor. Bazı isimler için istisna yapılabileceği öngörülüyor. Bu isimle arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un olabileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Diğer bakanların ise mecliste görev alması bekleniyor. Bakanların kendi alanlarıyla bağlantılı olan komisyonlara başkan olarak seçilmeleri öngörülüyor.
Meclis Başkanlığı için Oktay’ın ismi geçiyor
Mevcut kabinede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da milletvekili seçildi. Oktay’ın ismi TBMM’nin 28’nci dönem Meclis Başkan adayları arasında konuşuluyor. Oktay’ın meclis başkanlığı seçim sürecinde adaylığının netleşmesi ve aday olması durumunda Cumhur İttifakı’nın desteği ile başkan olarak seçilmesi öngörülüyor.
Yeni kabine için kulisler hızlandı
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci kabinesinde yer almak isteyenler Ankara kulislerinde hareketliliğe yol açtı. AK Parti’de uygulanan üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili seçilemeyen partinin üst düzey yöneticileri bakanlık bekleyen isimler arasında yer alıyor. Daha önce AK Parti kabinelerinde görev yapan ve milletvekili adayı olmayan isimlerde yine kabinede yer bekliyor. Daha önce bürokraside görev almış isimlerde de bakanlık beklentisi içinde olan isimler arasında.
Kimlerin ismi geçiyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun göreve devam etmemesi durumunda, Çavuşoğlu’nun yerine bakanlık için konuşulan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yer alıyor. Fidan’ın ismi İçişleri Bakanlığı içinde konuşulan isimler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşmasında vurguladığı ekonomi yönetimin yenileneceği açıklaması kapsamında ekonomi yönetimine yeni bir isim gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Burada eski bakan Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. AK Parti’de daha önce ekonominin dümenine oturmuş olan Nihat Zeybekci ismi de yine kulislerde konuşulan isimler arasında. Enerji Bakanlığı için ismi konuşulan isimler ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Petrolleri A.O.’nun Genel Müdürü Melih Han Bilgin. Gençlik Spor Bakanlığı için kulislerde konuşulan isimler arasından AK Parti Genel başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın adı öne çıkıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un da ismi Adalet Bakanlığı için kulislerde konuşuluyor. Milli Savunma Bakanlığı için ise asker kökenli isimler değerlendirildiği öne sürülüyor.