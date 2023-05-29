Avrupa Parlamentosu vekili Weber: Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci sonlandırılmalı

Funke Medya Grubu'na demeç veren Weber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi bağlamında Türkiye'nin AB üyeliği perspektifini değerlendirdi.



Weber, "Son yıllar, AB ile Türkiye arasındaki yakın ortaklığın önemli olduğunu ancak artık hiç kimsenin Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını istemiyor. Bunu ne Türkiye ne de AB istiyor" dedi.



Türkiye'nin üyelik sürecinin sonlandırılması gerektiğini düşünen Weber, "Bu süreci sonlandırmalıyız zira bu durum, ilişkilerin iyileşmesini desteklemekten ziyade engelliyor" ifadelerini kullandı.



AB'nin komşusu Türkiye'yle işbirliğini sürdürmeye açık olduğunu kaydeden Weber, "Ancak beklentiler açık: Erdoğan ülkeyi birleştirmeli ve modernize etmeli. Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sağlanması, göç politikası, ekonomik modernizasyon ve Kıbrıs sorunu konularında etkileşime ihtiyacımız var" yorumunu yaptı.



Weber, artık Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini derhal onaylaması gerektiğini de savundu.