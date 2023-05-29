https://sputniknews.com.tr/20230529/asgari-ucret-ne-kadar-olacak-temmuzda-ara-zam-var-mi-1071741614.html
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda ara zam var mı?
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda ara zam var mı?
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gözler asgari ücretteki zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T15:32+0300
2023-05-29T15:32+0300
2023-05-29T15:32+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
zam
vedat bilgin
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2. tur seçiminde sonuçların netleşmesi sonrası kamuoyu asgari ücretin ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? İşte son durum... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı Habertürk yayınında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. “Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.” Komisyonun kararına işaret ettiAsgari Ücret Komisyonu'nun işveren, işçi sendikaları ve kamu adına kendilerinin üyesi olduğu bir komisyon olduğuna ve bu komisyonun kararları verdiğine işaret eden Bilgin, “Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor” dedi. “Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır” diyen Bilgin ayrıca, “Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230524/bakan-bilgin-eyt-asgari-ucret-ve-taseron-isciler-konularini-degerlendirdi-rehavet-olmamali-1071486107.html
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asgari ücret ne kadar?, asgari ücret ne kadar olacak?, asgari ücret zammı olacak mı?, asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi?
Asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda ara zam var mı?
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gözler asgari ücretteki zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret zammı için tarih vermişti. Peki asgari ücrete zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
2. tur seçiminde sonuçların netleşmesi sonrası kamuoyu asgari ücretin ne kadar olacağını merakla takip ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ara zammı ne zaman belli olacak? İşte son durum...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı Habertürk yayınında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.”
Komisyonun kararına işaret etti
Asgari Ücret Komisyonu'nun işveren, işçi sendikaları ve kamu adına kendilerinin üyesi olduğu bir komisyon olduğuna ve bu komisyonun kararları verdiğine işaret eden Bilgin, “Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor” dedi.
“Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır” diyen Bilgin ayrıca, “Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur” ifadelerini kullandı.