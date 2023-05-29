https://sputniknews.com.tr/20230529/antalya-buyuksehir-belediyesi-calisaninin-oy-kullanmadigi-icin-darp-edildigi-iddiasi-1071759674.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı oy kullanmadığı için darp edildiğini iddia etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı oy kullanmadığı için darp edildiğini iddia etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmaya başvuran Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı, belediyede görevli başka bir kişi tarafından oy kullanmadığı için darp... 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T23:59+0300

2023-05-29T23:59+0300

2023-05-30T00:05+0300

türkiye

antalya büyükşehir belediyesi

darp

oy

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ova Hizmet Biriminde çalışan Umut A, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda 'oy kullanmadığı için' belediyede çalışan bir kişi tarafından bu sabah darp edildiği iddiasıyla Kınık Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu.Hastaneden darp raporu alan Umut A, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir" dedi.Ofisteki kan izlerinin yer aldığı görüntüleri jandarmaya veren Umut A, "Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP Kaş İlçe Başkanlığında seçim sonuçlarının veri girişlerini yapmakta olduğum için oyumu kullanamadığımdan dolayı İ.B'nin oyumu kullanmadığımı öğrenerek beni darp ettiğini düşünüyorum. Beni darbeden İ.B. ve yanında bulunanlar hakkında şikayetçi ve davacıyım" ifadelerini kullandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Antalya Büyükşehir Belediyesi: Olay Teftiş Kurulu Başkanlığı'na incelenmek üzere havale edilmiştirAntalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Belediyemiz Kaş İlçe Hizmetleri Müdürlüğünde meydana gelen tasvip etmediğimiz vahim olay, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na incelenmek üzere havale edilmiştir. Olayın tarafları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere sürecin başlatıldığını ve şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.Umut A'da yaptığı açıklamada, saldırıya uğramasının planlı olduğunu ileri sürerek, "28 Mayıs Pazar günü oyumu kullanmadığım ve fotoğrafla bunu belgelendirmediğim için darp edildim" dedi.

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antalya büyükşehir belediyesi, darp, oy