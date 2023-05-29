Ankara'da seçim kutlamasından kareler

© AP Photo / Emrah GurelCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyenler Türk bayrakları taşıyarak ve araçlarıyla konvoy oluşturarak seçim kutlaması yaptı.
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© AP Photo / Emrah Gurel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyenler Türk bayrakları taşıyarak ve araçlarıyla konvoy oluşturarak seçim kutlaması yaptı.
© AP Photo / Valeria FerraroKent içinde araçlarıyla korna çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayanlar çalınan marşlara ve seçim şarkılarına eşlik etti.
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© AP Photo / Valeria Ferraro
Kent içinde araçlarıyla korna çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayanlar çalınan marşlara ve seçim şarkılarına eşlik etti.
© Emrah GurelKimileriyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini havai fişek atarak kutladı.
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© Emrah Gurel
Kimileriyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini havai fişek atarak kutladı.
© AAAK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde büyük kalabalıklar oluştu. AK Parti Merkezi'nde toplanan partililer de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.
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© AA
AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin çevresinde büyük kalabalıklar oluştu. AK Parti Merkezi'nde toplanan partililer de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü.
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kendini bekleyen destekçilerine Beştepe'de yaklaşık 320 bin kişiye hitap etti.
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© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kendini bekleyen destekçilerine Beştepe'de yaklaşık 320 bin kişiye hitap etti.