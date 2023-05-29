https://sputniknews.com.tr/20230529/ankarada-dolu-yagisi-etkili-oldu-1071745314.html

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu

Ankara'da dolu yağışı etkili oldu

Ankara'da dolu yağışı etkili olurken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T16:34+0300

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türkiye

ankara

yağış

dolu yağışı

video

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için uyarıda bulunmasının ardından dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batısı için yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış uyarısı yapmıştı.

türkiye

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