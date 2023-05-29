https://sputniknews.com.tr/20230529/ankarada-dolu-yagisi-etkili-oldu-1071745314.html
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
Ankara'da dolu yağışı etkili olurken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T16:34+0300
2023-05-29T16:34+0300
2023-05-29T16:43+0300
türkiye
ankara
yağış
dolu yağışı
video
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için uyarıda bulunmasının ardından dolu yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batısı için yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış uyarısı yapmıştı.
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Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
2023-05-29T16:34+0300
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PT1M35S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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ankara, yağış, dolu yağışı, video, видео
ankara, yağış, dolu yağışı, video, видео
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
16:34 29.05.2023 (güncellendi: 16:43 29.05.2023) Abone ol
Ankara'da dolu yağışı etkili olurken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için uyarıda bulunmasının ardından dolu yağışı etkili oldu.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batısı için yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış uyarısı yapmıştı.