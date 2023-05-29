https://sputniknews.com.tr/20230529/almanya-basbakani-scholzdan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071750193.html

Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T17:56+0300

2023-05-29T17:56+0300

2023-05-29T17:56+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

türkiye

almanya

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.

almanya

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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, türkiye, almanya