https://sputniknews.com.tr/20230529/almanya-basbakani-scholzdan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071750193.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T17:56+0300
2023-05-29T17:56+0300
2023-05-29T17:56+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
türkiye
almanya
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.
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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, türkiye, almanya
recep tayyip erdoğan, olaf scholz, türkiye, almanya
Almanya Başbakanı Scholz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.