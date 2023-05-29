https://sputniknews.com.tr/20230529/11-cumhurbaskani-abdullah-gulden-cumhurbaskani-erdogana-kutlama-1071753356.html

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:31+0300

2023-05-29T19:31+0300

2023-05-29T19:31+0300

abdullah gül

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

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11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

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2023

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abdullah gül, recep tayyip erdoğan