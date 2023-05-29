https://sputniknews.com.tr/20230529/11-cumhurbaskani-abdullah-gulden-cumhurbaskani-erdogana-kutlama-1071753356.html
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T19:31+0300
2023-05-29T19:31+0300
2023-05-29T19:31+0300
abdullah gül
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.
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abdullah gül, recep tayyip erdoğan
abdullah gül, recep tayyip erdoğan
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.
11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'nda yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.