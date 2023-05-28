https://sputniknews.com.tr/20230528/zelenskiyden-iran-onerisi-50-yil-sureyle-yaptirim-uygulansin-1071709158.html
Zelenskiy’den İran önerisi: 50 yıl süreyle yaptırım uygulansın
Zelenskiy’den İran önerisi: 50 yıl süreyle yaptırım uygulansın
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını önerdi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T23:53+0300
2023-05-28T23:53+0300
2023-05-28T23:53+0300
ukrayna krizi
iran
ukrayna
vladimir zelenskiy
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_85ef373978c07ec1f1fc2b9d0d05a094.jpg
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sundu.Karar taslağında, Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı ‘İran'a yönelik özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına’ ilişkin kararını Yüksek Rada'nın değerlendirmesine sunduğu belirtildi.Taslağa göre, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması gibi kısıtlayıcı önlemler önerildi.Ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin ve bu ülkeye yatırımların yasaklanması gibi maddeler de tasarıda yer aldı.
iran
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_84:0:1327:932_1920x0_80_0_0_7d86ed91fc0854e0ea3ef5135112b553.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, ukrayna, vladimir zelenskiy, yaptırım
iran, ukrayna, vladimir zelenskiy, yaptırım
Zelenskiy’den İran önerisi: 50 yıl süreyle yaptırım uygulansın
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını önerdi.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, İran'a 50 yıl süreyle yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar taslağını parlamentoya sundu.
Karar taslağında, Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin aldığı ‘İran'a yönelik özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına’ ilişkin kararını Yüksek Rada'nın değerlendirmesine sunduğu belirtildi.
Taslağa göre, bu kapsamda İran ile ticari operasyonların tamamen yasaklanması, İran'ın Ukrayna toprakları üzerinden kaynak geçişi, uçuşları ve taşımacılığının durdurulması gibi kısıtlayıcı önlemler önerildi.
Ayrıca İran vatandaşlarına teknoloji, fikri mülkiyet haklarının verilmesinin ve bu ülkeye yatırımların yasaklanması gibi maddeler de tasarıda yer aldı.