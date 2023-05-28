https://sputniknews.com.tr/20230528/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-oyunu-ankarada-kullandi-1071683037.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Ankara'da kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T14:43+0300
2023-05-28T14:43+0300
2023-05-28T14:45+0300
2023 türkiye seçimleri
ümit özdağ
zafer partisi
seçim
oy
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TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.Özdağ, oy kullanmaya partinin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ali Şehirlioğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel ve Genel Sekreter Cezmi Polat ile geldi.Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sonuçların kısa zamanda öğrenileceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini belirtti.Özdağ, Türk halkının demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacağını dile getirerek,"Netice itibarıyla ülkemiz, bu seçimden sonra sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz" dedi.Türkiye'nin yeni yönetimle yola devam etme şansını bulmasını temenni eden Özdağ, "Seçimler de bunun için. Türk halkının iradesini gösterdiği anlar. Umarım Türk halkı, bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız" diye konuştu.Özdağ, seçim sonuçlarını partililerle Genel Merkez'de takip edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230528/tip-lideri-erkan-bas-oyunu-kullandi-1071682273.html
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ümit özdağ, zafer partisi, seçim, oy
ümit özdağ, zafer partisi, seçim, oy
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oyunu Ankara'da kullandı
14:43 28.05.2023 (güncellendi: 14:45 28.05.2023) Abone ol
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için oyunu Ankara'da kullandı.
TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oyunu 4003 numaralı sandıkta kullandı.
Özdağ, oy kullanmaya partinin Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ali Şehirlioğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel ve Genel Sekreter Cezmi Polat ile geldi.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Özdağ, sonuçların kısa zamanda öğrenileceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini belirtti.
Özdağ, Türk halkının demokratik hakkını 14 gün içerisinde iki kez ortaya koyacağını dile getirerek,"Netice itibarıyla ülkemiz, bu seçimden sonra sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içerisine girecek. Kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin yeni yönetimle yola devam etme şansını bulmasını temenni eden Özdağ, "Seçimler de bunun için. Türk halkının iradesini gösterdiği anlar. Umarım Türk halkı, bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız" diye konuştu.
Özdağ, seçim sonuçlarını partililerle Genel Merkez'de takip edeceğini söyledi.