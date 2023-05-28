https://sputniknews.com.tr/20230528/yurt-disi-2023-secim-sonuclari-1071693118.html

Yurt dışı 2023 seçim sonuçları

Yurt dışı 2023 seçim sonuçları

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T18:39+0300

2023-05-28T18:39+0300

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2023 türkiye seçimleri

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seçim sonuçları

yurt dışı seçim sonuçları

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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylama sonuçları belli olmaya başladı. Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 902 bin 417 oyun sayımına başlandı, işte ilk sonuçlar:Anadolu Ajansı verilerine göre:Yurt dışında kullanılan oyların yüzde 10'u açıldı:Erdoğan: 56.38Kılıçdaroğlu: 43.62

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