https://sputniknews.com.tr/20230528/yurt-disi-2023-secim-sonuclari-1071693118.html
Yurt dışı 2023 seçim sonuçları
Yurt dışı 2023 seçim sonuçları
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T18:39+0300
2023-05-28T18:39+0300
2023-05-28T18:46+0300
2023 türkiye seçimleri
yurt dışı
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recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
seçim sonuçları
seçim sonuçları
yurt dışı seçim sonuçları
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28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylama sonuçları belli olmaya başladı. Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 902 bin 417 oyun sayımına başlandı, işte ilk sonuçlar:Anadolu Ajansı verilerine göre:Yurt dışında kullanılan oyların yüzde 10'u açıldı:Erdoğan: 56.38Kılıçdaroğlu: 43.62
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seçim sonuçları,yurt dışı oyları seçim sonucu,yurt dışından gelen oyların oranı, rusya seçim sonuçları, abd seçim sonuçları
Yurt dışı 2023 seçim sonuçları
18:39 28.05.2023 (güncellendi: 18:46 28.05.2023) Abone ol
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylama sonuçları belli olmaya başladı. Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 902 bin 417 oyun sayımına başlandı, işte ilk sonuçlar:
Anadolu Ajansı verilerine göre:
Yurt dışında kullanılan oyların yüzde 10'u açıldı: