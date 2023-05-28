https://sputniknews.com.tr/20230528/ysk-baskani-yener-17den-sonra-yayin-yasaginin-ne-zaman-kalkacagi-degerlendirilecek-1071674970.html

YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

YSK Başkanı Yener, "Saat 17'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu yayın yasağının ne zaman kalkacağı değerlendirilecek. Yasağı daha erken saat haber... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T10:43+0300

2023-05-28T10:43+0300

2023-05-28T11:02+0300

seçim

2023 türkiye seçimleri

ahmet yener

oy kullanma

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.Ahmet Yener, yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi seçimlere yoğun ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. Cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdir. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için sürecin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu yayın yasağının ne zaman kalkacağı değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230528/icisleri-bakani-soylu-su-ana-kadar-601-bin-251-personelimiz-bu-secim-icin-gorevlendirilmistir-1071673518.html

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yayın yasağı ne zaman kalkacak?