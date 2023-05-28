https://sputniknews.com.tr/20230528/ysk-baskani-yener-17den-sonra-yayin-yasaginin-ne-zaman-kalkacagi-degerlendirilecek-1071674970.html
YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
YSK Başkanı Yener, "Saat 17'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu yayın yasağının ne zaman kalkacağı değerlendirilecek. Yasağı daha erken saat haber... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T10:43+0300
2023-05-28T10:43+0300
2023-05-28T11:02+0300
seçim
2023 türkiye seçimleri
ahmet yener
oy kullanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071675962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82137ca5c29193615d40c1ff077cf7c0.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.Ahmet Yener, yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi seçimlere yoğun ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. Cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdir. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için sürecin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu yayın yasağının ne zaman kalkacağı değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230528/icisleri-bakani-soylu-su-ana-kadar-601-bin-251-personelimiz-bu-secim-icin-gorevlendirilmistir-1071673518.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1c/1071675962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fdc95dc2c43a13ca070519244799126.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yayın yasağı ne zaman kalkacak?
yayın yasağı ne zaman kalkacak?
YSK Başkanı açıkladı: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
10:43 28.05.2023 (güncellendi: 11:02 28.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Yener, "Saat 17'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu yayın yasağının ne zaman kalkacağı değerlendirilecek. Yasağı daha erken saat haber geçilmesine izin verilirse paylaşılacaktır" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Ahmet Yener, yaptığı basın açıklamasında, "Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi seçimlere yoğun ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. Cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdir. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için sürecin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17'den sonra kurulun değerlendirmesi sonucu yayın yasağının ne zaman kalkacağı değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.