https://sputniknews.com.tr/20230528/umit-ozdag-erdogan-kazanmistir-ancak-bu-bir-pirus-zaferidir-1071707546.html
Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turuna ilişkin açıklamasında "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T23:04+0300
2023-05-28T23:04+0300
2023-05-28T23:04+0300
2023 türkiye seçimleri
zafer partisi
ümit özdağ
recep tayyip erdoğan
seçim
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesine dair yorum yaptı.'Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır'Twitter hesabından açıklamada bulunan Özdağ, "CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır" dedi.'Bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi’ne davet ediyorum'Özdağ, "Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum" diye ekledi.'Kazanırken mağlup olmuştur'Türkiye için önümüzdeki sürecin çok zor olacağı mesajını veren Özdağ, şöyle devam etti: "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."
https://sputniknews.com.tr/20230528/ysk-baskani-sandik-sonuclarina-iliskin-son-durumu-acikliyor-1071706027.html
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zafer partisi, ümit özdağ, recep tayyip erdoğan, seçim
zafer partisi, ümit özdağ, recep tayyip erdoğan, seçim
Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turuna ilişkin açıklamasında "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesine dair yorum yaptı.
'Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır'
Twitter hesabından açıklamada bulunan Özdağ, "CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır" dedi.
'Bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi’ne davet ediyorum'
Özdağ, "Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum" diye ekledi.
'Kazanırken mağlup olmuştur'
Türkiye için önümüzdeki sürecin çok zor olacağı mesajını veren Özdağ, şöyle devam etti: "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."