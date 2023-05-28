Türkiye'den sandık manzaraları

© İHAİzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörü ve arkadaşı, oy kullanmaya atlarıyla gittiler. Vatandaşların ilgiyle izlediği olayda, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
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© İHA
İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörü ve arkadaşı, oy kullanmaya atlarıyla gittiler. Vatandaşların ilgiyle izlediği olayda, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur oylamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.
© İHASamsun’da sabah nikahları kıyılan genç çift, öğle saatlerinde de oylarını kullandı.
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© İHA
Samsun’da sabah nikahları kıyılan genç çift, öğle saatlerinde de oylarını kullandı.
© İHASarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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© İHA
Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
© İHA Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sandığın başına bu sefer kedi geçti. Davetsiz misafir kedi, görenleri güldürdü.
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© İHA
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sandığın başına bu sefer kedi geçti. Davetsiz misafir kedi, görenleri güldürdü.
© İHAEsenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredekiler papağanı ilgiyle izledi.
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© İHA
Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredekiler papağanı ilgiyle izledi.
© AA Kars'ta bir çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullandı.
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© AA
Kars'ta bir çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullandı.
© İHABursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gidince herkes şaşkına döndü. Uzun süre güvenlik için içeri alınmayan tiyatrocu Keskin, daha sonra tüm kontrollerin ardından kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.
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© İHA
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gidince herkes şaşkına döndü. Uzun süre güvenlik için içeri alınmayan tiyatrocu Keskin, daha sonra tüm kontrollerin ardından kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.