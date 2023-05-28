Türkiye'den sandık manzaraları

© İHA Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gidince herkes şaşkına döndü. Uzun süre güvenlik için içeri alınmayan tiyatrocu Keskin, daha sonra tüm kontrollerin ardından kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.