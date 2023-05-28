https://sputniknews.com.tr/20230528/secmen-kagidi-ve-kimlik-olmadan-oy-kullanilir-mi-1071673552.html
Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı?
Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı?
Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda, seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Peki... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T09:52+0300
2023-05-28T09:52+0300
2023-05-28T10:04+0300
2023 türkiye seçimleri
seçmen sorgulama
oy kullanma
cumhurbaşkanlığı seçimi
kimlik
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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.Seçmen bilgi kağıtları yeniden dağıtıldıYSK, 'bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı' ve 'seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı' söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.Seçmen kağıdı zorunlu mu?Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisini e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek.Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan' resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230528/turkiye-ikinci-tur-icin-sandik-basinda-1071671909.html
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seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılabilir mi?
seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılabilir mi?
Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı?
09:52 28.05.2023 (güncellendi: 10:04 28.05.2023) Abone ol
Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda, seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Peki seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılabilir mi?
Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
Seçmen bilgi kağıtları yeniden dağıtıldı
YSK, 'bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı' ve 'seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı' söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.
Seçmen kağıdı zorunlu mu?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisini e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.
Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, 'kimliğini tereddütsüz ortaya koyan' resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.