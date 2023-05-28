https://sputniknews.com.tr/20230528/rusyadan-turkiyedeki-cumhurbaskani-secimi-ikinci-turu-sonuclarina-dair-ilk-yorum--1071698933.html
Rusya'dan Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna dair ilk yorum
Rusya'dan Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna dair ilk yorum
Rus Senatör Kosaçev Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini; bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T20:29+0300
2023-05-28T20:29+0300
2023-05-28T20:32+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
konstantin kosaçev
türkiye
seçim
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini, bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemli olduğunu belirtti.Kosaçev, “Görünen o ki, süreklilik ile öngörülemezlik arasındaki seçimde Türk seçmen, oldukça kendinden emin bir çoğunluk tarafından ve en az bu kadar önemli olan güçlü bir katılımla ilkini tercih etti. Günün kelimesi sürekliliktir” ifadelerini kullandı.Rus senatör, söz konusu seçimin bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemine vurgu yaptı.
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rusya, konstantin kosaçev, türkiye, seçim
rusya, konstantin kosaçev, türkiye, seçim
Rusya'dan Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna dair ilk yorum
20:29 28.05.2023 (güncellendi: 20:32 28.05.2023) Abone ol
Rus Senatör Kosaçev Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini; bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemli olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini, bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemli olduğunu belirtti.
Kosaçev, “Görünen o ki, süreklilik ile öngörülemezlik arasındaki seçimde Türk seçmen, oldukça kendinden emin bir çoğunluk tarafından ve en az bu kadar önemli olan güçlü bir katılımla ilkini tercih etti. Günün kelimesi sürekliliktir” ifadelerini kullandı.
Rus senatör, söz konusu seçimin bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemine vurgu yaptı.