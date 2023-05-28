https://sputniknews.com.tr/20230528/rusyadan-turkiyedeki-cumhurbaskani-secimi-ikinci-turu-sonuclarina-dair-ilk-yorum--1071698933.html

Rusya'dan Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna dair ilk yorum

Rusya'dan Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna dair ilk yorum

Rus Senatör Kosaçev Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini; bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T20:29+0300

2023-05-28T20:29+0300

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2023 türkiye seçimleri

rusya

konstantin kosaçev

türkiye

seçim

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşların sürekliliği tercih ettiklerini, bunun bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemli olduğunu belirtti.Kosaçev, “Görünen o ki, süreklilik ile öngörülemezlik arasındaki seçimde Türk seçmen, oldukça kendinden emin bir çoğunluk tarafından ve en az bu kadar önemli olan güçlü bir katılımla ilkini tercih etti. Günün kelimesi sürekliliktir” ifadelerini kullandı.Rus senatör, söz konusu seçimin bölge, Rusya Federasyonu ve dünya için önemine vurgu yaptı.

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rusya, konstantin kosaçev, türkiye, seçim