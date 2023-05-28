https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullanmaya-baslarindaki-fes-ile-gittiler-1071690457.html

Oy kullanmaya başlarındaki fes ile gittiler

Oy kullanmaya başlarındaki fes ile gittiler

Edirne'de 2 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur seçimleri için fes takarak oy kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T17:24+0300

2023-05-28T17:24+0300

2023-05-28T17:24+0300

2023 türkiye seçimleri

edirne

oy

seçmen

seçim

fes

kadın

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Edirne’de seçmen olan iki arkadaş, sandık başına fes giyerek gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. turu seçimleri için oy kullanmaya geldiği Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’na gelen 26 yaşındaki Sümeyye Can, “Gümüşhaneliyim. İki yıldır Edirne’de yaşıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Bugün gerçekten haç ile hilalin savaş olduğuna inanamıyorum. Bu yüzden gelenek göreneklerimiz de olduğu için ve ben de Osmanlı kültürünü temsil etmek için seçimlere fes ile geldim” dedi.Fes takarak oy kullanmaya gelen diğer seçmen Hanife Teke ise “Doğrunun tek olduğu bir yerde bulunduğumuz için fes taktık, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum“ diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html

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edirne, oy, seçmen, seçim, fes, kadın