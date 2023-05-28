https://sputniknews.com.tr/20230528/oy-kullanmaya-baslarindaki-fes-ile-gittiler-1071690457.html
Oy kullanmaya başlarındaki fes ile gittiler
Oy kullanmaya başlarındaki fes ile gittiler
Edirne'de 2 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur seçimleri için fes takarak oy kullandı. 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T17:24+0300
2023-05-28T17:24+0300
2023-05-28T17:24+0300
2023 türkiye seçimleri
edirne
oy
seçmen
seçim
fes
kadın
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Edirne’de seçmen olan iki arkadaş, sandık başına fes giyerek gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. turu seçimleri için oy kullanmaya geldiği Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’na gelen 26 yaşındaki Sümeyye Can, “Gümüşhaneliyim. İki yıldır Edirne’de yaşıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Bugün gerçekten haç ile hilalin savaş olduğuna inanamıyorum. Bu yüzden gelenek göreneklerimiz de olduğu için ve ben de Osmanlı kültürünü temsil etmek için seçimlere fes ile geldim” dedi.Fes takarak oy kullanmaya gelen diğer seçmen Hanife Teke ise “Doğrunun tek olduğu bir yerde bulunduğumuz için fes taktık, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum“ diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230528/cumhurbaskani-2-tur-secimi-2023-ysk-baskani-aciklama-yapiyor-1071689729.html
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edirne, oy, seçmen, seçim, fes, kadın
edirne, oy, seçmen, seçim, fes, kadın
Oy kullanmaya başlarındaki fes ile gittiler
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Edirne'de 2 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur seçimleri için fes takarak oy kullandı.
Edirne’de seçmen olan iki arkadaş, sandık başına fes giyerek gitti.
Cumhurbaşkanlığı 2. turu seçimleri için oy kullanmaya geldiği Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’na gelen 26 yaşındaki Sümeyye Can, “Gümüşhaneliyim. İki yıldır Edirne’de yaşıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Bugün gerçekten haç ile hilalin savaş olduğuna inanamıyorum. Bu yüzden gelenek göreneklerimiz de olduğu için ve ben de Osmanlı kültürünü temsil etmek için seçimlere fes ile geldim” dedi.
Fes takarak oy kullanmaya gelen diğer seçmen Hanife Teke ise “Doğrunun tek olduğu bir yerde bulunduğumuz için fes taktık, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum“ diye konuştu.