New York'taki Türkevi saldırganına denetimli serbestlik

2023-05-28T13:34+0300

2023-05-28T13:34+0300

2023-05-28T13:54+0300

dünya

yeni türkevi binası

abd

new york

saldırı

mahkeme

polis

denetimli serbestlik

New York Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılan Recep Akbıyık hakkında 'soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme' suçlamalarının okunmasının ardından denetimli serbestlik kararı açıklandı.Türkevi'ne yaklaşma yasağıYargıç, Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı.Akıl sağlığı incelemesiMahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi, 25 Temmuz olarak belirlendi. Akbıyık, kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildi.Olaydan 4 gün sonra yakalandıNew York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a 'soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme' suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.Ankara'nın tepkisinin ardındanÖncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD yetkilileri) Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 'ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini' söylemişti.Türkiye'de adli sicil kaydı varTürkevi'nin kapıları ile camlarına zarar veren saldırganla ilgili araştırmalarında, Türk makamları, zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de 'yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma' nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletmişti.

2023

