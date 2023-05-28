https://sputniknews.com.tr/20230528/nesli-tehlike-altinda-olan-hayvan-elektrik-panosunun-icinde-bulundu-1071670635.html

Nesli tehlike altında olan hayvan elektrik panosunun içinde bulundu

Nesli tehlike altında olan hayvan elektrik panosunun içinde bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde nesli tehlike altında bulunan yediuyur, bir elektrik panosunun içinde görüntülendi. 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T05:04+0300

2023-05-28T05:04+0300

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yaşam

bolu

türkiye

yediuyur

nesli tükenmekte olan hayvanlar

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Nesli tehlike altında bulunan yediuyur, Bolu’nun Göynük ilçesinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı.Çaylak köyünde sayacı okumak için elektrik panosunu açan bir kişi, panonun içerisinde bir hayvan olduğunu fark etti. Daha sonra bu hayvanın yediuyur olduğunu anlayan bu kişi, telefonu ile yediuyuru görüntüledi. Kısa bir süre yediuyuru görüntüleyen kişi "Biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim" diyerek panoyu kapattı.

bolu

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bolu, türkiye, yediuyur, nesli tükenmekte olan hayvanlar